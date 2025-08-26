Bloomberg για ΕΚΤ: Σταθερή νομισματική πολιτική και μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δείχνει ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, καθώς η πρόσφατη εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ δεν δημιουργεί σημαντική ανησυχία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό φαίνεται από δηλώσεις ανώνυμων πηγών της ΕΚΤ στο Bloomberg.

Η ΕΚΤ είχε ήδη διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα οικονομικά στοιχεία (ανάπτυξη και πληθωρισμός) κινούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιουνίου. Ειδικότερα, αναμένεται οι πληθωριστικές πιέσεις να μειωθούν το 2026 και να επανέλθει ο δείκτης στο 2% το 2027.

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τριμηνιαίες προβλέψεις που πρόκειται να ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο, πολλοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις επιτοκίων, αλλά θέλει να διατηρήσει δημοσιονομικό «μαξιλάρι» για ενδεχόμενα οικονομικά σοκ. Παράλληλα, οι προβλέψεις καθησυχάζουν όσους ανησυχούν για παρατεταμένο υποπληθωρισμό.

Μετά από οκτώ διαδοχικές μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες, η Τράπεζα τον Ιούλιο προειδοποίησε ότι περαιτέρω μείωση θα απαιτούσε αυστηρά δεδομένα. Ωστόσο, στη συνέχεια εμφανίστηκε απροσδόκητη εμφάνιση ανάπτυξης και πληθωρισμού οριακά υψηλότερου των προβλέψεων.

Όσον αφορά τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, αυτή θεωρείται ως παράγοντας θετικής κατάστασης, καθώς δίνει μεγαλύτερη διαφάνεια στον διεθνή εμπορικό χάρτη. Παρ’ όλα αυτά, οι αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί για απρόβλεπτες εξελίξεις, ιδιαίτερα με δεδομένο το ιστορικό του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ, «οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει, αλλά όχι εξαλείψει, την παγκόσμια αβεβαιότητα». Η ισχύουσα τιμή δασμού είναι λίγο υψηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις της ΕΚΤ, αλλά πολύ χαμηλότερη από το πιο απαισιόδοξο της σενάριο.

Σε οικονομικό επίπεδο, οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας από την S&P Global έδειξαν αύξηση — υψηλότερα επίπεδα σε διάρκεια 15 μηνών τον Αύγουστο — όμως παράλληλα αποτυπώθηκε αδυναμία στις εξαγωγές.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ επιμένουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόωρη μείωση επιτοκίων ως «ασφαλιστική δικλείδα», διότι κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει παραπλανητική αισιοδοξία και να πυροδοτήσει εσφαλμένες προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις.

Τυχόν σοβαρό οικονομικό πλήγμα ή ραγδαία υποχώρηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή τη στάση, πιέζοντας προς νέα μείωση πριν το τέλος του έτους.

Αν και ο Δεκέμβριος θεωρείται το πιθανότερο σενάριο για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης (σύμφωνα με οικονομολόγους), οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν τον Οκτώβριο ως πιθανή ημερομηνία εάν τα δεδομένα δείξουν απότομη επιδείνωση.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου· οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι, αντί για τον Οκτώβριο, ο Δεκέμβριος παραμένει το πλέον πιθανό χρονικό σημείο για τη μείωση, δεδομένου ότι οι προβλέψεις εκείνο τον μήνα είναι πιο ξεκάθαρες για τη στρατηγική της ΕΚΤ.