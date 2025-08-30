Προκλητικός Ερντογάν στην Ημέρα της Νίκης της Τουρκίας: Όσοι έχουν ύπουλα σχέδια να ξέρουν πως δεν μένουμε αδρανείς

Με προκλητικό μήνυμα γιόρτασε την Ημέρα Νίκης και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η γιορτή αυτή αφορά στην επικράτηση των τουρκικών στρατευμάτων επί των ελληνικών στη Μάχη του Ντουμλουπινάρ το 1922, σε ένα σημείο καμπής για την εξέλιξη του Μικρασιατικού Πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερντογάν και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας επισκέφθηκαν το Ανιτκάμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στην Άγκυρα, με τον Τούρκο πρόεδρο να υπογράφει το Ειδικό Βιβλίο και να εκφράζει τη δέσμευση του κράτους για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του.

Η 30ή Αυγούστου, που σηματοδοτεί την 103η επέτειο της Νίκης του Σαγγάριου, γιορτάστηκε με μεγαλειώδη τελετές σε όλη την Τουρκία. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ανιτκάμπιρ στην Άγκυρα. Η τελετή ξεκίνησε με την πομπή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του κράτους στο «Ασλάνλι Γιόλ» (Οδός των Λιονταριών), όπου ο πρόεδρος Ερντογάν και άλλοι αξιωματούχοι κατέθεσαν στεφάνι.

30 Ağustos Zafer Bayramı Tebriklerini Kabul https://t.co/AfYjSn489S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 30, 2025

Στο μήνυμά του, ο Ερντογάν επεσήμανε, με προκλητικό τρόπο, τη συνεχιζόμενη απειλή των «σκοτεινών συμφερόντων» που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο κείμενο που υπέγραψε στο βιβλίο, ανέφερε: «Αγαπητέ Ατατούρκ, σήμερα ολόκληρο το έθνος γιορτάζει με υπερηφάνεια για άλλη μια φορά την 103η επέτειο της Μεγάλης Νίκης. Μαζί με εσάς, που καταστήσατε την Ανατολία αιώνια και αμετάβλητη πατρίδα μας, τιμούμε με ευγνωμοσύνη τους συντρόφους σας στα όπλα, τους ηρωικούς μάρτυρες και τους βετεράνους.

Όσοι έχουν ύπουλα σχέδια, όπως και πριν από έναν αιώνα, να ξέρουν πως δεν μένουμε αδρανείς. Αντιμέτωπη με τα σχέδια που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της γεωγραφικής μας περιοχής, η χώρα μας λαμβάνει κάθε μέτρο για την ασφάλεια της και την ηρεμία των πολιτών της. Η Τουρκική Δημοκρατία, που σας εμπιστευτήκατε, βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια υπό την ηγεσία αξιόπιστων και ικανών στελεχών. Ας αναπαυθεί η ψυχή σας».