Reuters: Η ΕΕ εξετάζει δεκαετή αναβολή στην επιβολή φόρων σε καύσιμα αεροπορίας και ναυτιλίας

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναβάλουν για δέκα χρόνια την εφαρμογή φόρων σε επίπεδο ΕΕ στα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές και ναυτιλιακές μεταφορές, σύμφωνα με σχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει το 2021 την αναθεώρηση της ενεργειακής φορολογίας, ώστε να συνδεθεί με τις προσπάθειες περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής επιβολής φόρων στα καύσιμα που εκπέμπουν CO2 για την αεροπορία και τη ναυτιλία, τομείς που μέχρι σήμερα εξαιρούνται από τους ελάχιστους φόρους της ΕΕ.

Ωστόσο, αρκετές κυβερνήσεις αντιστάθηκαν και τώρα συζητείται η μετάθεση κατά δέκα χρόνια, διάστημα στο οποίο τα καύσιμα αεροσκαφών και πλοίων θα εξακολουθούν να απολαμβάνουν την υφιστάμενη φορολογική απαλλαγή. «Το 2035, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα φορολόγησης της αεροναυτιλίας και της ναυτιλίας και να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία, όπου αυτό είναι σκόπιμο», σημειώνεται στο προσχέδιο.

Οι διαπραγματευτές των κρατών-μελών θα συζητήσουν τον συμβιβασμό την Παρασκευή (5/9) στις Βρυξέλλες. Μόνο τα μικρά αεροσκάφη έως 19 θέσεων και τα «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής» ενδέχεται να φορολογηθούν πριν από το τέλος της δεκαετίας. Η διατήρηση της απαλλαγής αποσκοπεί στη «διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης των εταιρειών της Ένωσης». Σήμερα, η ΕΕ εφαρμόζει ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές σε άλλα καύσιμα, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και η βενζίνη για τα αυτοκίνητα, ενώ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν αλλαγές που θα προωθούν καθαρότερα καύσιμα.

Η αλλαγή της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών-μελών, με χώρες με ισχυρό ναυτιλιακό ή τουριστικό κλάδο να αντιδρούν στις αλλαγές. Προγενέστερη πρόταση για προσωρινή εξαίρεση νησιωτικών κρατών όπως η Ιρλανδία και η Μάλτα, καθώς και κρατών με νησιωτικά εδάφη όπως η Ισπανία.

Το νέο κείμενο συντάχθηκε από τη Δανία, η οποία προεδρεύει αυτή την περίοδο του Συμβουλίου της ΕΕ. Εκπρόσωπος της δανικής προεδρίας ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις έως το Νοέμβριο.