ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπαρμπετάκη (Πρόεδρος PIF): Χρειαζόμαστε πόρους για να φτάσουν οι καινοτόμες θεραπείες στους Έλληνες ασθενείς
Υγεία
11:41 - 10 Σεπ 2025

Μπαρμπετάκη (Πρόεδρος PIF): Χρειαζόμαστε πόρους για να φτάσουν οι καινοτόμες θεραπείες στους Έλληνες ασθενείς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Pharma Innovation Forum χαιρετίζει την επιλογή του Πρωθυπουργού στη 89η ΔΕΘ να θέσει την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα ως στρατηγική προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση των 50 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Καινοτομίας αποτελεί θετικό βήμα, ωστόσο δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες, με αποτέλεσμα σημαντικές θεραπείες που διατίθενται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μην φτάνουν στους Έλληνες ασθενείς. Αυτήν την ευκαιρία για ουσιαστική βελτίωση της πρόσβασης δεν πρέπει και δεν μπορούμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη, και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων ώστε οι ασθενείς να ωφεληθούν πραγματικά.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: η καινοτομία δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία. Η έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το PIF έχει καταθέσει πρόταση για ένα Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης, που θα στηρίζεται σε επαρκείς πόρους, επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και στη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το Horizon Scanning, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και να διασφαλίζει αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.

Παράλληλα, απαιτείται αναθεώρηση του πλαισίου αποζημίωσης και του clawback, επιτάχυνση των διαδικασιών HTA με διαφανή και ευέλικτα μοντέλα, ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης και υλοποίηση ενός δυναμικού Υγειονομικού Χάρτη που θα απεικονίζει τις πραγματικές επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας.

Η καινοτόμος βιοφαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους, με σημαντική συμβολή στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Η συνεχής αβεβαιότητα στις πολιτικές φαρμάκου εγκυμονεί κινδύνους αποεπένδυσης σε έναν τομέα που θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Για εμάς στο PIF, η καινοτομία αποτελεί κινητήριος δύναμη και στρατηγικής σημασίας πυλώνας, καθοδηγώντας τη διαρκή πρόοδο της επιστήμης και της υγείας, ώστε το σύστημα υγείας να προχωρά μπροστά και κάθε νέα θεραπεία να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς.

Για αυτόν τον λόγο, το PIF προτάσσει τη θεσμοθέτηση ενός Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας, που θα εξασφαλίζει σταθερότητα και συνεχή παρακολούθηση των πολιτικών. Το PIF παραμένει προσηλωμένο στον ειλικρινή και τεκμηριωμένο διάλογο με την Πολιτεία, για ένα σύστημα υγείας βιώσιμο, καινοτόμο και ουσιαστικά προσανατολισμένο στον ασθενή, όπου η επιστημονική πρόοδος διασφαλίζει ότι κάθε νέα θεραπεία φτάνει στους ανθρώπους ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζονται, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κέρκυρα: Μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης
Ναυτιλία

Κέρκυρα: Μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης

10 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας - Σημαντικά μηνύματα για τους γονείς
Magazino

10 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας - Σημαντικά μηνύματα για τους γονείς

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αγορές - Η μετοχή της Inditex εκτινάσσεται κατά 7% χάρη στις πωλήσεις
Χρηματιστήρια

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αγορές - Η μετοχή της Inditex εκτινάσσεται κατά 7% χάρη στις πωλήσεις

Συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Πάρκο Τρίτση τα ξημερώματα
Ειδήσεις

Συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Πάρκο Τρίτση τα ξημερώματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μήνυμα Γεωργιάδη στην ΕΕ: Στρατηγική αυτονομία στην Υγεία και πρόσβαση στην καινοτομία
Υγεία

Μήνυμα Γεωργιάδη στην ΕΕ: Στρατηγική αυτονομία στην Υγεία και πρόσβαση στην καινοτομία

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα
Υγεία

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα
Υγεία

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους
Υγεία

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων – 1.400 νεκροί, 55.000 αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ