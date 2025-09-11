Στάρμερ: Απέλυσε τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ λόγω φιλίας με τον Έπσταϊν

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, απέλυσε τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πίτερ Μάντελσον, μετά την αποκάλυψη περαιτέρω λεπτομερειών σχετικά με τη σχέση του διπλωμάτη με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Υπενθυμίζεται ότι αμερικανοί νομοθέτες δημοσίευσαν αυτή την εβδομάδα μια σειρά εγγράφων που αποκαλύπτουν τη στενή φιλία του Μάντελσον με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής του Μάντελσον στην οποία τον αποκαλεί «καλύτερο φίλο» του. Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση.

«Υπό το φως των πρόσθετων πληροφοριών που περιέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έγραψε ο Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από τη θέση του πρέσβη», ανέφερε σε δήλωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Τα email δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν είναι ουσιαστικά διαφορετικά από αυτά που ήταν γνωστά κατά τη στιγμή του διορισμού του. Ιδιαίτερα η υπόδειξη του Πίτερ Μάντελσον ότι η πρώτη καταδίκη του Τζέφρι Έπσταϊν ήταν άδικη και θα έπρεπε να αμφισβητηθεί αποτελεί νέα πληροφορία. Υπό το πρίσμα αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τα θύματα των εγκλημάτων του Έπσταϊν, αποσύρθηκε από τη θέση του πρέσβη με άμεση ισχύ», πρόσθεσε η δήλωση.