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Με παρουσία Τραμπ και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σήμερα 21/9 η κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα
Ειδήσεις
11:25 - 21 Σεπ 2025

Με παρουσία Τραμπ και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σήμερα 21/9 η κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

Reporter.gr Newsroom
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αλλά και πολιτικής φόρτισης τελείται σήμερα Κυριακή (21/9) στην Αριζόνα η κηδεία του Αμερικανού συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

Η νεκρώσιμη τελετή του Τσάρλι Κερκ θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) στο στάδιο State Farm του Γκλέντεϊλ, χωρητικότητας 63.400 θεατών, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές, συγγενείς και συνεργάτες του 31χρονου. Στην τελετή θα δώσουν το «παρών» ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μέλη της κυβέρνησης, στελέχη του κινήματος MAGA, αλλά και νεαροί συντηρητικοί που επηρεάστηκαν από τη δράση του Κερκ.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Κερκ «καθοριστικό παράγοντα» στη νίκη του στις εκλογές του 2024. Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσουν επικήδειους, όπως και η χήρα του Κερκ, Έρικα, η οποία έχει ήδη αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης Turning Point USA που ίδρυσε ο σύζυγός της το 2012. Η οργάνωση εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του σε πολυεκατομμυριούχα επιχείρηση με τεράστια επιρροή στους νεαρούς συντηρητικούς Χριστιανούς.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το στάδιο είναι εξαιρετικά αυστηρά, καθώς οι αμερικανικές αρχές φοβούνται νέες εντάσεις σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα. Ο δράστης της δολοφονίας, ένας 22χρονος άνδρας, συνελήφθη την επομένη του εγκλήματος και κατηγορείται για φόνο, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή.

Η βίαιη απώλεια του Κερκ είχε ισχυρό πολιτικό αντίκτυπο στις ΗΠΑ, καθώς ακολούθησαν εκκλήσεις του Τραμπ και του Βανς για τιμωρία όσων πανηγύρισαν ή σχολίασαν με χαρά τον θάνατό του. Οι επικριτές αντέτειναν ότι τέτοιες δηλώσεις προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Κερκ υπήρξε στενός σύμμαχος της οικογένειας Τραμπ και εξέχουσα μορφή του συντηρητικού κινήματος. Με τις πλατφόρμες του, συμπεριλαμβανομένου ενός δημοφιλούς podcast, απευθυνόταν σε εκατομμύρια νέους, αν και συχνά δεχόταν έντονη κριτική για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 11:29
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