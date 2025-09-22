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Ο Μαδούρο ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Τραμπ
Ειδήσεις
08:09 - 22 Σεπ 2025

Ο Μαδούρο ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απηύθυνε αυτόν τον μήνα προσωπική επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την έναρξη διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.  

Στην επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου, ο Μαδούρο — ηγέτης της σοσιαλιστικής κυβέρνησης — τόνισε ότι το Καράκας επιδιώκει σταθερά την άμεση επικοινωνία με την Ουάσινγκτον, ώστε να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν στις διμερείς σχέσεις.

«Σας απευθύνω, κύριε Πρόεδρε, μια πρόσκληση με σεβασμό, να συμβάλετε στην ειρήνη μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση στο σύνολο της αμερικανικής ηπείρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαδούρο στο αντίγραφο της επιστολής που περιήλθε στη διάθεση του Bloomberg.

Ένα μεγάλο μέρος της επιστολής αφιερώθηκε στην προσπάθεια του Μαδούρο να απορρίψει τις κατηγορίες ότι η Βενεζουέλα αποτελεί βασική πηγή διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία μεταφέρεται μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει την πίεση προς το καθεστώς Μαδούρο, στέλνοντας πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικές δυνάμεις στη Νότια Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά σκαφών που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι, έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε, σκοτώθηκαν τρεις «ναρκοτρομοκράτες» πάνω σε ένα ύποπτο σκάφος.

Σε ανάρτησή του στο TruthSocial, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρώην πρόεδρος προειδοποίησε πως ο Μαδούρο θα αντιμετωπίσει «ανυπολόγιστο τίμημα» εάν δεν αποδεχτεί την απέλαση Βενεζουελάνων κρατουμένων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και άτομα που φιλοξενούνται σε ψυχιατρικά ιδρύματα.

Παράλληλα, Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο για «ναρκοτρομοκρατία» και προσφέρουν χρηματική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

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