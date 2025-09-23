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Ρούτε: Οι πρόσφατες ρωσικές ενέργειες είναι είτε σκόπιμες είτε κραυγαλέα ανικανότητα
Ειδήσεις
16:19 - 23 Σεπ 2025

Ρούτε: Οι πρόσφατες ρωσικές ενέργειες είναι είτε σκόπιμες είτε κραυγαλέα ανικανότητα

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στο ΝΑΤΟ η σειρά πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία, με τον Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε να αφήνει αιχμές για «σκόπιμες ενέργειες» ή για «κραυγαλέα ανικανότητα».

Ο Ρούτε αποκάλυψε ότι την περασμένη εβδομάδα, όταν μαχητικά του ΝΑΤΟ συνόδευσαν ρωσικά αεροσκάφη εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου, δεν έγινε αρχικά εκτίμηση άμεσης απειλής. «Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο για τη συνολική μας άμυνα και θα ενεργούμε ανάλογα. Στην περίπτωση της Εσθονίας δεν υπήρξε ένδειξη άμεσης απειλής», δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πτήσεις drone πάνω από την Κοπεγχάγη, τονίζοντας ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή της Ρωσίας. «Οι Δανοί αξιολογούν την κατάσταση. Συνομίλησα ήδη με την πρωθυπουργό της Δανίας, αλλά δεν μπορούμε ακόμη να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα», σημείωσε.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, με τις παραβιάσεις να ενισχύουν τις ανησυχίες για κλιμάκωση των ρωσικών προκλήσεων.

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