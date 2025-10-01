Τραγωδία στην Αιθιοπία: 36 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από κατάρρευση σκαλωσιάς σε εκκλησία

Σοκ προκαλεί στην Αιθιοπία η κατάρρευση μιας αυτοσχέδιας ξύλινης σκαλωσιάς μέσα σε υπό ανέγερση εκκλησία στην πόλη Αρέρτι, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της Αντίς Αμπέμπα. Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Fana Broadcasting Corporate (FBC), τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, γύρω στις 7:45 τοπική ώρα, την ώρα που δεκάδες πιστοί βρίσκονταν στον χώρο για να παρακολουθήσουν τις εργασίες ανέγερσης της εκκλησίας. Η σκαλωσιά, κατασκευασμένη από μακριά και λεπτά ξύλα, κατέρρευσε ξαφνικά, καταπλακώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Άχμεντ Γκεμπεγιέχου, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης. «Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση», τόνισε.

Η δημόσια τηλεόραση EBC μετέδωσε φωτογραφίες από το σημείο, οι οποίες δείχνουν την τεράστια σκαλωσιά λίγο πριν την κατάρρευση και στη συνέχεια εικόνες χάους με δεκάδες πολίτες να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τραυματίες μέσα στα ερείπια.

Η πόλη Αρέρτι βρίσκεται στην περιφέρεια της Αμχάρα, μια περιοχή που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στις ομοσπονδιακές δυνάμεις και αντάρτικες ομάδες. Η τοπική κοινωνία αποτελείται κυρίως από μέλη της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, μιας από τις αρχαιότερες χριστιανικές εκκλησίες του κόσμου, στην οποία ανήκει περίπου το 35% του πληθυσμού της χώρας.

Η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο οι αρχές διερευνούν κατά πόσο η κακοτεχνία και η έλλειψη μέτρων ασφαλείας συνέβαλαν στην καταστροφή.

Η τραγωδία αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η Αιθιοπία, τόσο σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο όσο και σε ανθρωπιστικό, με τις τοπικές κοινωνίες να βρίσκονται υπό τεράστια πίεση.