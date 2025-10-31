Τουρκία: Ρωγμές στη συνεργασία AKP–MHP μετά την απουσία Μπαχτσελί από τη δεξίωση της 29ης Οκτωβρίου

Η απουσία του ηγέτη του MHP Devlet Bahçeli από τη δεξίωση για την 102η επέτειο της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Άγκυρα δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη συνοχή της συνεργασίας του κόμματος με το κυβερνών AKP. Για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ο βασικός κυβερνητικός εταίρος δεν παρευρέθηκε σε κορυφαία κρατική τελετή, γεγονός που προκάλεσε έντονο σχολιασμό και εκτιμήσεις περί πολιτικής δυσαρέσκειας.

Παρά την απουσία του, ο Bahçeli απέστειλε δώρο στον Πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan, κίνηση που ερμηνεύεται ως διατήρηση των θεσμικών τύπων. Ωστόσο, η παντελής απουσία κορυφαίων στελεχών του MHP από την εκδήλωση ενίσχυσε την εντύπωση ότι πρόκειται για σκόπιμο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Σε σχετικές αναλύσεις στον φιλοκυβερνητικό Τύπο τονίστηκε ότι δεν υφίσταται κρίση, αλλά αναγνωρίστηκε πως η επιλογή είχε πολιτικό φορτίο και δεν μπορεί να θεωρηθεί τυπική.

Στο πολιτικό παρασκήνιο της Άγκυρας υπάρχουν αναφορές για διαφωνίες σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα, καθώς και για επιφυλάξεις του AKP γύρω από το ενδεχόμενο επαφών βουλευτών με τον Abdullah Öcalan. Η συζήτηση περί «νέας φάσης» στην πολιτική της Άγκυρας για το Κουρδικό έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας συνθήκες έντασης σε ένα πεδίο όπου το MHP διαχρονικά διατηρεί σκληρή θέση.

Παράλληλα, κύκλοι προσκείμενοι στο MHP διευκρίνισαν ότι η αποχή από τη δεξίωση δεν αποτέλεσε ένδειξη ρήξης με τον Πρόεδρο Erdoğan, αλλά στόχευε σε πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα που, όπως υποστηρίζεται, επιχειρούν να αναδειχθούν αιφνίδια ως εκφραστές της εθνικιστικής γραμμής, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η Κύπρος. Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια του MHP να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία σε θεματικές υψηλής συμβολικής σημασίας για την τουρκική πολιτική.

Το AKP και το MHP εξακολουθούν να διαμηνύουν ότι η συνεργασία τους παραμένει σταθερή και ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις δεν πρέπει να εκληφθούν ως ένδειξη στρατηγικής απόκλισης. Η επισήμανση, ωστόσο, ότι η τρέχουσα συγκυρία δεν επιτρέπει πολιτικά κενά ή εντάσεις υποδηλώνει την ύπαρξη προληπτικού τόνου και διάθεσης αποφυγής περαιτέρω εσωτερικής αναστάτωσης.

Η κίνηση του MHP συνδέεται επίσης με μια ευρύτερη συγκυρία στην οποία η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί παράλληλες προκλήσεις: την ανάγκη διατήρησης οικονομικής σταθερότητας, την ενίσχυση διεθνών επαφών και επενδύσεων, αλλά και τη διατήρηση της υποστήριξης της εθνικιστικής βάσης που αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα της παρούσας πολιτικής συμμαχίας. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε ένδειξη διαφοροποίησης αποκτά πρόσθετο βάρος.

Το MHP έχει συμβάλλει καθοριστικά σε πολιτικές επιλογές των τελευταίων ετών, από την αυστηροποίηση μέτρων ασφαλείας έως τη σκληρή γραμμή σε περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου. Η στάση του σήμερα λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η επιρροή του στο κυβερνητικό σχήμα δεν θεωρείται δεδομένη και ότι η ισορροπία της συνεργασίας απαιτεί συνεχή διαχείριση.

Συνολικά, το επεισόδιο δείχνει ότι η συμμαχία AKP–MHP παραμένει ενεργή αλλά βρίσκεται σε φάση προσεκτικής επαναξιολόγησης και επιβεβαίωσης όρων. Οι επόμενες κινήσεις των δύο κομμάτων, ιδιαίτερα στα ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής προς την κουρδική κοινότητα, θα αποτελέσουν ένδειξη για το κατά πόσο η παρούσα ένταση θα περιοριστεί σε συμβολικό επίπεδο ή θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναδιάταξη ισορροπιών στο τουρκικό πολιτικό σύστημα.