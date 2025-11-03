ΗΠΑ: Νέο δικαστικό μπλόκο στα σχέδια Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ
12:30 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η αμερικανική δικαιοσύνη ανέστειλε για άλλη μια φορά, μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, προκαλώντας νέο πλήγμα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην αντιπαράθεσή του με δήμους και πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Πιο αναλυτικά, ο Τραμπ έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ, πόλη που κυβερνάται από Δημοκρατικούς, με στόχο την προστασία των υπηρεσιών μετανάστευσης (ICE), βασικού φορέα της πολιτικής του για μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, η οποία έχει γίνει στόχος βίαιων διαδηλωτών.

Το Πόρτλαντ, βέβαια, δεν αποτελεί την μόνη πόλη που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει στο «μάτι». Για αυτό το λόγο, έχουν ήδη κατατεθεί αρκετές προσφυγές κατά της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων της Εθνοφρουράς σε πολλές αμερικανικές πόλεις υπό δημοκρατική διοίκηση.

Ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλιντ, σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής (2/11), επεσήμανε ότι «από την αρχή η υπόθεση αφορούσε τον σεβασμό των γεγονότων και όχι τα πολιτικά καπρίτσια του προέδρου για την εφαρμογή του νόμου».

Η Δημοκρατική κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, χαρακτήρισε την απόφαση ως «νέα επιβεβαίωση της δημοκρατίας μας και του δικαιώματός μας να κυβερνάμε την πολιτεία μας», ενώ κατήγγειλε την παρέμβαση ως «ανεπιθύμητη, άσκοπη και αντισυνταγματική».

Τραμπ: Όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για το Όρεγκον

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι θα διαθέσει «όλα τα απαραίτητα στρατεύματα» για την προστασία του Πόρτλαντ, το οποίο, όπως ανέφερε, «σπαράσσεται από τον πόλεμο».

Στην απόφασή της, την οποία είδε το AFP, η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ τόνισε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει ενδελεχώς την υπόθεση.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν βρήκε «καμία αξιόπιστη απόδειξη» πως οι διαδηλώσεις μπροστά από το κτίριο της ICE «είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα γεγονότα αυτά «μάλλον δεν συνιστούν κίνδυνο εξέγερσης».

Τα βίαια επεισόδια έξω από το κτίριο της ICE χαρακτηρίστηκαν από τη δικαστή «μεμονωμένα και σποραδικά», ενώ δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι διαπράχθηκαν από οργανωμένη ομάδα που επιδίωκε ένοπλες επιθέσεις με στόχο την κατάληψη κυβερνητικού οργάνου με παράνομα ή αντιδημοκρατικά μέσα.

Η Ίμεργκουτ αναμένεται να εκδώσει την τελική της απόφαση έως την Παρασκευή (7/11), η οποία πιθανότατα θα αποτελέσει αντικείμενο έφεσης, όποια και αν είναι.

Παράλληλα, τα δικαστήρια έχουν ήδη αναστείλει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, κατόπιν αιτήματος του δημάρχου και του Δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόι. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ προσέφυγε στις 17 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να εγκριθεί η συνέχιση αυτής της πολιτικής.

