Ουκρανία: Ατελείωτο ρωσικό σφυροκόπημα στο Ποκρόφσκ – Τι θα σήμαινε η πτώση του

Το Ποκρόφσκ βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ και θεωρείται η «δυτική πύλη του Ντονμπάς». Πριν από τον πόλεμο ζούσαν εκεί περίπου 70.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους ρωσόφωνοι. Η βιομηχανική πόλη ήταν γνωστή για την εξόρυξη άνθρακα, την παραγωγή οικοδομικών υλικών και τη μηχανουργία – και απέκτησε και πολιτιστική φήμη: το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Carol of the Bells» προέρχεται από το Ποκρόφσκ.

Όπως μας υπενθυμίζει η γερμανική Tagesschau, εδώ και δύο χρόνια η πόλη βρίσκεται υπό διαρκή βομβαρδισμό – από πυροβολικό, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατευθυνόμενες βόμβες. Τώρα ενδέχεται να γίνει η πρώτη μεγάλη πόλη μετά την Αβντίιβκα που θα καταλάβει η Ρωσία. Ήδη από το καλοκαίρι ρωσικές δυνάμεις αναγνώρισης και σαμποτάζ είχαν διεισδύσει σε τμήματα της πόλης.

Υπερέχουν οι ρωσικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην περιοχή του Ποκρόφσκ έχουν συγκεντρωθεί περίπου 170.000 Ρώσοι στρατιώτες, «μια τεράστια υπεροχή». Περίπου 200 πεζικάριοι έχουν ήδη εισέλθει στην πόλη. Δυτικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 20 συντάγματα και ταξιαρχίες, συνολικά έως 40.000 στρατιώτες, ενώ στην ουκρανική πλευρά υπολογίζονται περίπου 12.000 υπερασπιστές.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) αναφέρει ότι η Ρωσία υφίσταται σημαντικές απώλειες στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ. Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU), μόνο τον Οκτώβριο σκοτώθηκαν πάνω από 1.500 Ρώσοι στρατιώτες, ενώ καταστράφηκαν 20 άρματα μάχης, 62 τεθωρακισμένα οχήματα και περισσότερα από 500 οχήματα διαφόρων τύπων.

Βίντεο επιβεβαιώνουν ρωσικές προελάσεις στα Ρόντινσκε, Σουχέστκε και στο νότιο Ποκρόφσκ. Το ISW παρατηρεί επίσης παραπλανητικές τακτικές: Ρώσοι μαχητές δρουν με πολιτικά ρούχα για να διεισδύσουν στις ουκρανικές γραμμές – μια πρακτική που συνιστά πολεμικό έγκλημα (προδοσία/περφιδία). Οι ρωσικές ομάδες προσπαθούν να κινηθούν μέσα από «γκρίζες ζώνες» ανάμεσα σε οικοδομικά τετράγωνα και οχυρώσεις. Αυτή την περίοδο η Ρωσία χρησιμοποιεί σπάνια τεθωρακισμένα οχήματα, επιχειρώντας κυρίως με μικρές ομάδες πεζικού, μια τακτική που έχει ενταθεί από το καλοκαίρι και προκαλεί βαριές απώλειες και στις δύο πλευρές.

Στρατιωτικός αναλυτής: «Η απώλεια θα είχε ηθικό αντίκτυπο»

Ο Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής Μικόλα Μπελέσκοφ δήλωσε στη γερμανική τηλεόραση (ARD) ότι μια πιθανή απώλεια του Ποκρόφσκ θα δυσχέραινε σοβαρά την επιχειρησιακή κατάσταση. Η Ρωσία, όπως είπε, χρησιμοποιεί την πόλη τόσο ως στρατιωτικό στόχο όσο και ως πολιτικό μέσο πίεσης.

«Αν η Ρωσία καταλάβει πλήρως το Ποκρόφσκ, θα διατηρήσει την πρωτοβουλία – όχι λόγω κάποιας στρατηγικής ανατροπής, αλλά ως σύμβολο. Ένα ορατό επίτευγμα που μπορεί να αξιοποιηθεί προπαγανδιστικά, εσωτερικά στη Μόσχα και διεθνώς σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις», τόνισε.

Ο Μπελέσκοφ υπογράμμισε ότι το Ποκρόφσκ βρίσκεται πάνω σε κομβική γραμμή ανεφοδιασμού μεταξύ Μίρνοχραντ και των δυτικών τομέων του μετώπου. Μια ρωσική διάρρηξη θα έθετε σε κίνδυνο τη σύνδεση με το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τα τελευταία μεγάλα ουκρανικά προπύργια στο Ντονμπάς.

«Αν πέσει το Ποκρόφσκ, δεν υπάρχουν μεγάλες πόλεις στον βορρά ή τη δύση όπου ο ουκρανικός στρατός θα μπορούσε να ανασυνταχθεί γρήγορα. Δεν θα σήμαινε το τέλος της άμυνας, αλλά θα ήταν κρίσιμη στιγμή», εκτίμησε.

Παράλληλα, προειδοποίησε:

«Είναι πόλεμος φθοράς, όχι πόλεμος κινήσεων. Ακόμη και αν υπάρξει υποχώρηση, η γραμμή άμυνας δεν θα καταρρεύσει. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν ο ηθικός αντίκτυπος – μέσα στην Ουκρανία και διεθνώς. Η Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιήσει μια τέτοια επιτυχία προπαγανδιστικά και ως διαπραγματευτικό όπλο σε πιθανές συνομιλίες ειρήνης ή με τις ΗΠΑ.»

Φόβοι για ολική κατάρρευση

Ο πρώην υφυπουργός Άμυνας και ιδρυτής της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Come Back Alive», Βιτάλι Ντεϊνέχα, βλέπει επίσης την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη – ακόμη και δραματική από τακτικής άποψης.

«Αν δεν υπογραφεί σύντομα εντολή για αποχώρηση των στρατευμάτων από το Ποκρόφσκ και το Μίρνοχραντ, κινδυνεύουμε να χάσουμε όχι μόνο μεγάλο αριθμό υψηλά εκπαιδευμένων αλεξιπτωτιστών και πεζοναυτών, αλλά και περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ – δηλαδή όπλα, τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικά αντικείμενα ολόκληρων ταξιαρχιών.»

Κατά τον Ντεϊνέχα, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί κενό στη γραμμή του μετώπου που κανείς δεν θα μπορέσει να καλύψει, με αποτέλεσμα οι οχυρωματικές θέσεις στα μετόπισθεν να πέσουν γρήγορα στα χέρια του εχθρού.

«Η εμμονή σε θέσεις που δεν μπορούν πλέον να κρατηθούν θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρο το μέτωπο δυτικά του Ποκρόφσκ και να στερήσει από τον ουκρανικό στρατό τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέα γραμμή άμυνας.»

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, το Κίεβο τονίζει ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Ολεξάντρ Σύρσκι κάνει λόγο για μια «σύνθετη επιχείρηση», στην οποία συμμετέχουν και ειδικές δυνάμεις καθώς και μονάδες πληροφοριών, με στόχο να εξουδετερωθούν οι ρωσικές δυνάμεις μέσα στην πόλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2fweffh0u9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}