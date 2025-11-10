Γαλλία: Πρόταση εισαγγελέως για αποφυλάκιση του Σαρκοζί με τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού

Το Εφετείο του Παρισιού εξετάζει από το πρωί το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη έκτισης της πενταετούς ποινής του για υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη.

Η απόφαση αναμένεται γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδας). Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο 70χρονος Σαρκοζί δήλωσε ότι η εμπειρία του στη φυλακή είναι «σκληρή, πολύ σκληρή, θα έλεγα και εξουθενωτική». Ο ίδιος, -ο πρώτος πρώην Γάλλος αρχηγός κράτους στη σύγχρονη ιστορία που φυλακίζεται-, υπογράμμισε την αθωότητά του, λέγοντας πως «δεν πρόκειται ποτέ να ομολογήσω κάτι που δεν έκανα» και ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται «μέχρι να αποδειχθεί η αλήθεια».

Ο Σαρκοζί συμμετείχε στη διαδικασία από τη φυλακή La Santé του Παρισιού μέσω τηλεδιάσκεψης, τονίζοντας ότι πάντα σεβόταν τη δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμουν στη φυλακή στα 70 μου. Είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη δοκιμασία».

Παράλληλα, μίλησε με συγκίνηση για το προσωπικό της φυλακής, λέγοντας ότι οι φύλακες τον στήριξαν σε αυτή την «εφιαλτική» εμπειρία. Στην ακροαματική διαδικασία παρευρέθηκαν η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί και δύο από τους γιους του.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας η αποφυλάκιση αποτελεί τον κανόνα, ενώ η κράτηση είναι η εξαίρεση. Το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν ο Σαρκοζί θεωρείται ύποπτος φυγής, ικανός να επηρεάσει μάρτυρες ή να παρεμποδίσει τη δικαιοσύνη.

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Νταμιέν Μπρουνέ, εισηγήθηκε την αποφυλάκιση του Σαρκοζί υπό όρους δικαστικής επιτήρησης, δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Αν το δικαστήριο εγκρίνει το αίτημα, ο Σαρκοζί θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος από τη φυλακή La Santé μέσα στις επόμενες ώρες.

Η εκδίκαση της έφεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα, πιθανότατα την άνοιξη.