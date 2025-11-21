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Νέα Αριστερά: Αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
Πολιτική
16:30 - 21 Νοε 2025

Νέα Αριστερά: Αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής

Reporter.gr Newsroom
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 κατέθεσε την Παρασκευή (21/11) η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, καλώντας τον πρωθυπουργό να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.    

«Η κατάσταση στην εξωτερική πολιτική της χώρας δεν είναι απλώς ανησυχητική πλέον. Είναι επικίνδυνη και τρομακτική. Βλέπουμε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδια, να μιλάει για σημαίες σε φέρετρα. Βλέπουμε τη νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να παρεμβαίνει ευθέως στην διεθνή και οικονομική πολιτική της χώρας μας. Και οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη να της ζητάνε αυτόγραφα», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Η χώρα εμπλέκεται στην αμερικανο-κινεζική αντιπαράθεση από μια κυβέρνηση η οποία δεν προστατεύει το εθνικό συμφέρον. Και την ίδια ώρα ο Έλληνας πρωθυπουργός προωθεί ενεργειακές συμφωνίες που εξυπηρετούν τους επιθετικούς γεωπολιτικούς σχεδιασμούς άλλων, αφήνοντας σε εμάς μόνο κινδύνους. Και όσο για το Ουκρανικό, αντί να δουλέψει για την ειρήνη στην Ουκρανία, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράφει συμφωνίες για θαλάσσια drones με το Κίεβο, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία. Και ερωτώ τον Έλληνα πρωθυπουργό: Πού ακριβώς οδηγεί τα πράγματα; Θέλει να εμπλέξει τη χώρα σε επικίνδυνες πολεμικές περιπέτειες;», υπογραμμίζει ο κ. Χαρίτσης.

«Σήμερα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς καταθέτει αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, έτσι ώστε ο υπουργός Εξωτερικών, ως οφείλει, να έρθει και να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων. Καλώ όμως και τον κύριο Μητσοτάκη να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, έτσι ώστε να ενημερωθούν αρμοδίως και πλήρως όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ούτε φέρετρα θα επιτρέψουμε, ούτε να μετατραπεί η χώρα μας σε πεδίο επικίνδυνων γεωπολιτικών ανταγωνισμών», καταλήγει η δήλωση του επικεφαλής της ΝΕΑΡ.

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