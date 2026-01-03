418 νεκροί σε αεροπορικά δυστυχήματα το 2025 - Βελτιώνονται οι συνθήκες ασφαλείας στην αεροπλοΐα

Συνολικά 418 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2025 σε αεροπορικά δυστυχήματα που αφορούσαν πολιτικά αεροσκάφη παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Aviation Safety Network, τα οποία παρουσίασε την Παρασκευή ο Γερμανικός Σύνδεσμος Αεροπορικών Εταιρειών (BDL).

Σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 334 θάνατοι, ο αριθμός εμφανίζεται αυξημένος. Παρ’ όλα αυτά, η BDL επισημαίνει ότι πρόκειται για μια πρόσκαιρη ετήσια μεταβολή, τονίζοντας πως σε μακροπρόθεσμο επίπεδο η αεροπλοΐα γίνεται ολοένα και πιο ασφαλής.

Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας αποτυπώνεται και στη στατιστική πιθανότητα θανατηφόρου αεροπορικού ατυχήματος, η οποία για το 2025 εκτιμάται σε 1 ανά 11.459.330 επιβάτες. Αντίθετα, τη δεκαετία του 1970 ο κίνδυνος ήταν πολλαπλάσιος, με πιθανότητα 1 προς 264.000, ενώ σε ορισμένα έτη τα θύματα ξεπερνούσαν τις 2.000, παρότι ο όγκος των πτήσεων ήταν σαφώς μικρότερος.

Την ίδια στιγμή, η αεροπορική κίνηση έχει αυξηθεί θεαματικά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), το 2025 υπολογίζεται ότι ταξίδεψαν αεροπορικώς 4,7 δισεκατομμύρια επιβάτες παγκοσμίως, αριθμός υπερδεκαπλάσιος σε σχέση με τη δεκαετία του 1970, όταν οι ετήσιοι επιβάτες δεν ξεπερνούσαν τα 440 εκατομμύρια.

Το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα της χρονιάς σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου στην Αχμενταμπάντ της Ινδίας, όταν αεροσκάφος τύπου Boeing 787 Dreamliner συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Από την τραγωδία σκοτώθηκαν 229 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος, ενώ μόνο ένας επιβάτης επέζησε. Επιπλέον, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο έδαφος.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής, και ειδικότερα για την αιφνίδια απώλεια ώσης και στους δύο κινητήρες του αεροσκάφους, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της BDL αφορούν αποκλειστικά πολιτικά αεροσκάφη με χωρητικότητα άνω των 14 θέσεων και δεν περιλαμβάνουν ατυχήματα μικρότερων αεροσκαφών ή στρατιωτικής αεροπορίας.