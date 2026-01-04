Ο Μαδούρο αιχμάλωτος στη Νέα Υόρκη: Θα οδηγηθεί στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών

Στη Νέα Υόρκη μεταφέρθηκε το Σάββατο ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά τη σύλληψή του από ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού, στο πλαίσιο ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για αμερικανική «διακυβέρνηση της μετάβασης» στη χώρα και για αξιοποίηση των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα παγκοσμίως.

Βίντεο και φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου καταγράφουν τον Μαδούρο να αποβιβάζεται φρουρούμενος από αεροσκάφος σε αεροδρόμιο βόρεια της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια να μεταφέρεται με ελικόπτερο στο Μανχάταν. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, επρόκειτο να οδηγηθεί αρχικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και κατόπιν σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Μπρούκλιν.

Ο 63χρονος πρώην πρόεδρος αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων. Η Ουάσιγκτον προτίθεται να τον παραπέμψει σε δίκη με βαρύ κατηγορητήριο περί «ναρκωτρομοκρατίας» και εισαγωγής κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και η ακριβής ημερομηνία της πρώτης εμφάνισής του ενώπιον δικαστή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Επιχείρηση με βομβαρδισμούς και απώλειες

Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης που ακολούθησε αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και στα προάστια της πρωτεύουσας, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από μήνες στρατιωτικής πίεσης και συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή της Καραϊβικής.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχή, αναγνωρίζοντας το υψηλό ρίσκο που ανέλαβε, το μέλλον της Βενεζουέλας των περίπου 30 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένει αβέβαιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 40 νεκρούς, καθώς και για εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και κτίρια.

Δηλώσεις Τραμπ για «προσωρινή διακυβέρνηση»

Σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν ρόλο διακυβέρνησης «έως ότου καταστεί δυνατή μια ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση» στη Βενεζουέλα. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο στην πράξη.

Στους δρόμους του Καράκας, σύμφωνα με ανταποκρίσεις, δεν υπήρχε πλέον εμφανής παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και τις συνέπειες της επιχείρησης για τη σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.