Βενεζουέλα: Πιέσεις Ρούμπιο στην αναπληρώτρια πρόεδρο - Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν αν λάβει τις «σωστές αποφάσεις»

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η διακυβέρνηση της χώρας μπαίνει σε νέα φάση κρίσης. Προσωρινά καθήκοντα αναπληρώτριας προέδρου ανέλαβε η μέχρι χθες αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, δήλωσε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία και ζήτησε την απελευθέρωση του ζεύγους Μαδούρο.

Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με εν ενεργεία αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», ενώ παράλληλα διατήρησαν τα μέτρα πίεσης κατά της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου. Όπως σημείωσε, αν δεν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, η Ουάσινγκτον διαθέτει πολλούς μοχλούς επιρροής για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Ο Ρούμπιο μετρίασε επίσης τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα «αναλάβουν τη διακυβέρνηση» της Βενεζουέλας και ενδέχεται να αναπτύξουν στρατεύματα. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή η στρατηγική επικεντρώνεται στο εμπάργκο πετρελαίου, που αποτελεί μέσο άσκησης σημαντικής επιρροής στις εξελίξεις.

Η σύλληψη του Μαδούρο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Απόλυτη Αποφασιστικότητα», και ο πρώην πρόεδρος κρατείται πλέον σε φυλακή στη Νέα Υόρκη, περιμένοντας να δικαστεί για κατηγορίες «ναρκοτρομοκρατίας». Βάσει του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος Ροντρίγκεζ ανέλαβε καθήκοντα προέδρου με εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα αξιολογήσουν τις ενέργειες της Ροντρίγκεζ και των υπολοίπων ηγετών και θα αποφασίσουν πώς θα συνεργαστούν. Σε αντίθεση με τον Μαδούρο, ο οποίος «δεν τήρησε τις συμφωνίες», η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα συνεργασίας με τους τωρινούς αξιωματούχους.

Όσο για την υποστήριξη πιθανών αντιπάλων όπως η Μαρία Κορίνα Ματσάντο ή ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο Ρούμπιο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν επεμβαίνει πλέον στις πολιτικές υποθέσεις τρίτων χωρών. «Η Βενεζουέλα δεν είναι Λιβύη, Ιράκ ή Αφγανιστάν. Αντιμετωπίζουμε απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα», υπογράμμισε.

Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας

Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε σήμερα την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, την επόμενη μέρα της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Διαβάζοντας μια ανακοίνωση, ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες. Ζητώντας την απελευθέρωση του Μαδούρο, ο στρατηγός Παντρίνο καταδίκασε επίσης την «εν ψυχρώ» δολοφονία ενός μέρους της ομάδας ασφάλειάς του.