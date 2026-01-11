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Κύπρος: Παραίτηση Καρσερά από ανεξάρτητο φορέα στη σκιά του βίντεο με τις μίζες
Ειδήσεις
16:41 - 11 Ιαν 2026

Κύπρος: Παραίτηση Καρσερά από ανεξάρτητο φορέα στη σκιά του βίντεο με τις μίζες

Reporter.gr Newsroom
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Την παραίτησή της από την προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ανακοίνωσε η Φιλίππα Καρσερά, σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, κάνοντας λόγο για «ανελέητες» επιθέσεις και διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή της, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για όσα, όπως αναφέρει, βιώνει η ίδια και η οικογένειά της, καταγγέλλοντας οργανωμένη δυσφημιστική εκστρατεία με ανυπόστατους ισχυρισμούς και ψευδείς κατηγορίες από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς. Προειδοποιεί, μάλιστα, για τον κίνδυνο άκριτης αναπαραγωγής των συγκεκριμένων ισχυρισμών, τονίζοντας ότι πρόκειται για προσβολή της προσωπικότητας και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπογραμμίζει ότι η ιδιότητά της ως συζύγου του Προέδρου δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιες επιθέσεις. Η παραίτηση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media, το οποίο προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση γύρω από υπόθεση φερόμενων μιζών στο Προεδρικό Μέγαρο, με την κυβέρνηση να μιλά για οργανωμένη επιχείρηση παραπληροφόρησης εξωτερικής προέλευσης.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Φιλίππα Καρσερά:

«Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία 24ώρα και εγώ και τα παιδιά μου μια ανελέητη επίθεση στα ΜΚΔ με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών κάτι που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών μου και της οικογένειας μου. Το ότι είμαι σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες.

Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.

Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ότι από την στιγμή που ανέλαβα, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος.

Αύριο, θα συνέλθει εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ την οποία θα ενημερώσω για την απόφαση μου για αποχώρηση από την Επιτροπή. Όχι γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τα παιδιά, αυτός ήταν εξαρχής ο μόνος κινητήριος λόγος δράσης μου, αλλά επειδή δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να συνεχίσει να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα, τη δική μου, του συζύγου μου και της οικογένειας μου με πρόσχημα την λειτουργία του ΑΦΚΣ από τον οποίον κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος.

Την ίδια στάση έχω αποφασίσει να τηρήσω και ως προς τους υπόλοιπους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους αποδέχθηκα με χαρά να είμαι εκτελεστική πρόεδρος για να βοηθήσω στη δράση τους όπως έπρατταν και οι προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.

Οφείλουμε όλοι να μην επιτρέπουμε να διαβάλλονται πρόσωπα με ανυπόστατους ισχυρισμούς για σκοπούς πολιτικούς, κομματικούς, ψηφοθηρικούς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός ή πολιτικό ήθος, ούτε τρόπος να κερδίσουμε την συμπάθεια του λαού. Τουναντίον.

Ξέρω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και ότι το δίκαιο πάντα επικρατεί. Δεν χρειάζονται επίσημες ιδιότητες και τίτλοι για να βοηθάμε, ούτε να είμαστε κομματικά στελέχη. Αρκεί να παραμένουμε Άνθρωποι που έχουν τον Θεό μέσα τους και στη ζωή τους πορεύονται για το σωστό και το δίκαιο. Ως μητέρα, θα υπερασπίζομαι πάντα την οικογένεια μου, ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων».

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