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Φιντάν από Νταβός: Αν η Τουρκία ήταν στην ΕΕ, το Brexit δεν θα είχε γίνει
Ειδήσεις
20:10 - 24 Ιαν 2026

Φιντάν από Νταβός: Αν η Τουρκία ήταν στην ΕΕ, το Brexit δεν θα είχε γίνει

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το Νταβός, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διεθνείς ισορροπίες και ακόμη και το Brexit.

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Φιντάν επικαλέστηκε τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στο Σχέδιο Ειρήνης για την περιοχή, χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει εάν αυτό περιλαμβάνει αποστολή στρατευμάτων. Παράλληλα, δήλωσε ότι η πίεση προς το Ισραήλ μπορεί να ασκηθεί κυρίως από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «ανεξάρτητο από τα συμφέροντα διαφορετικών λόμπι».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σχολίασε επίσης τις αμερικανικές πρωτοβουλίες στη Συρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να αναλάβουν τον ρόλο του «παγκόσμιου αστυνομικού». Σε ό,τι αφορά πιθανή επέμβαση στο Ιράν, τόνισε ότι η Τουρκία συστήνει στις ΗΠΑ να μην εμπλακούν στρατιωτικά.

Στο πλαίσιο των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ, ο Φιντάν επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να υπερβεί τη «νοοτροπία ταυτότητας», η οποία εμποδίζει την ένταξη της Τουρκίας. Υποστήριξε ότι η Γαλλία και η Γερμανία ήταν έτοιμες να εντάξουν την Τουρκία στην Ένωση μέχρι το 2007, αλλά η αλλαγή πολιτικής με τον Νικολά Σαρκοζί «έκλεισε αυτή την προοπτική».

Καταλήγοντας, ο Φιντάν υπογράμμισε ότι αν η Τουρκία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brexit πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί και η Ευρώπη θα ήταν σήμερα πιο ανθεκτική σε πολιτικές και οικονομικές κρίσεις.

Η συνέντευξη του Τούρκου υπουργού ανέδειξε την ανάγκη για ευρύτερη συνεργασία στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις διαφορές που εξακολουθούν να χωρίζουν την Τουρκία από την ΕΕ, θέτοντας παράλληλα μια διαφορετική οπτική για τα μεγάλα διεθνή ζητήματα.

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