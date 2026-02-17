Γενεύη: Ξεκίνησαν οι νέες τριμερείς συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ - Ρωσίας

Οι τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους, Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους άρχισαν σήμερα το μεσημέρι στη Γενεύη.

Την έναρξη των διαπραγματεύσεων γνωστοποίησαν λίγο πριν από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας) τόσο ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας όσο και πηγή από τη ρωσική πλευρά.

«Ξεκινάμε έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων σε τριμερή σχήμα: Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας μετέβησαν στη Γενεύη, όπου μαζί με την αμερικανική αποστολή ξεκινούν νέο γύρο επαφών, επιδιώκοντας να βρεθεί διπλωματική διέξοδος και να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί τέσσερα χρόνια.

Yπευθυμίζεται ότι οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν δύο προηγούμενες συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες δεν απέδωσαν ουσιαστικά αποτελέσματα.