Ο Τραμπ «εξετάζει» τον ρόλο των ΗΠΑ στο Ιράν μετά το τέλος της σύγκρουσης

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Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά με τους συμβούλους του τον ρόλο των ΗΠΑ στο Ιράν μετά το τέλος της στρατιωτικής σύγκρουσης, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (4.3) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

«Θέλουμε να δούμε το Ιράν να καθοδηγείται από ένα αδίστακτο τρομοκρατικό καθεστώς; Όχι, φυσικά και όχι», είπε.

Για το λόγο αυτό πρόεδρος «εξετάζει και συζητά ενεργά» τον ρόλο της Αμερικής με τους συμβούλους και την ομάδα εθνικής ασφάλειας, πρόσθεσε.

Η Λίβιτ διάβασε τέσσερις στόχους της Επιχείρησης Επική Οργή που δεν περιλάμβαναν ρητά την αλλαγή καθεστώτος.

Πρόσθεσε επιπλέον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, αλλά δεν αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών σχεδίων αυτή τη στιγμή, δήλωσε η Λίβιτ.