Ο Τραμπ «εξετάζει» τον ρόλο των ΗΠΑ στο Ιράν μετά το τέλος της σύγκρουσης

«Θέλουμε να δούμε το Ιράν να καθοδηγείται από ένα αδίστακτο τρομοκρατικό καθεστώς; Όχι, φυσικά και όχι», είπε.
Για το λόγο αυτό πρόεδρος «εξετάζει και συζητά ενεργά» τον ρόλο της Αμερικής με τους συμβούλους και την ομάδα εθνικής ασφάλειας, πρόσθεσε.
Η Λίβιτ διάβασε τέσσερις στόχους της Επιχείρησης Επική Οργή που δεν περιλάμβαναν ρητά την αλλαγή καθεστώτος.
Πρόσθεσε επιπλέον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, αλλά δεν αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών σχεδίων αυτή τη στιγμή, δήλωσε η Λίβιτ.