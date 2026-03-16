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Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σημειώθηκε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της μέρας
Ειδήσεις
14:52 - 16 Μαρ 2026

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σημειώθηκε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της μέρας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε τη Δευτέρα (16/3) μια σπάνια επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Κίεβο, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φαινόταν να είναι αναβαθμισμένα, -όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι-, με πολλαπλές εκρήξεις να διαπερνούν την πόλη και συντρίμμια των drones να πέφτουν στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας.    

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι ουκρανικές μονάδες αεράμυνας κατέρριψαν 194 από τα 211 ρωσικά drones, σύμφωνα με την αεροπορία, προσθέτοντας ότι η επίθεση το πρωί ήταν ασυνήθιστη όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής της και περιλάμβανε διάφορους τύπους drones που στόχευαν την κεντρική περιοχή του Κιέβου.

Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι επιθέσεις με drones στην ουκρανική πρωτεύουσα συνήθως πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα drones είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν στο σκοτάδι.

«Περίπου 30 drones διαφόρων τύπων στόχευαν την περιοχή του Κιέβου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορίας, Γιούρι Ινάτ, στην ουκρανική τηλεόραση.
«Τα κακά νέα είναι ότι αυτά τα drones διαθέτουν κανάλια επικοινωνίας, τα οποία ο εχθρός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τα ελέγχει. Τα καλά νέα είναι ότι σχεδόν όλα καταρρίφθηκαν».

Στο παρελθόν, η Ρωσία χρησιμοποιούσε συχνά προγραμματισμένα drones που δεν μπορούν να «πιλοταριστούν» κατά την πτήση για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.
Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε από την πλευρά του ότι συντρίμμια drones έπεσαν στη πολυσύχναστη περιοχή Σεβτσενκίβσκι στο κέντρο και σε δύο άλλες περιοχές στα δυτικά της πρωτεύουσας. Εκρήξεις ταρακούνησαν την πόλη, καθώς οι κάτοικοι έτρεξαν στα καταφύγια, όπως μετέφεραν μάρτυρες του Reuters.

Πλάνα τηλεόρασης του Reuters έδειξαν αστυνομικούς να εξετάζουν ό,τι φαινόταν να είναι συντρίμμια drones δίπλα στο Μνημείο της Ανεξαρτησίας στην κεντρική πλατεία του Κιέβου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα στο Κίεβο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Επισημαίνεται ότι και η ρωσική πρωτεύουσα, Μόσχα, έχει επίσης δεχτεί επιθέσεις από ουκρανικά drones τις τελευταίες ημέρες.
Το Σαββατοκύριακο, η Ρωσία κατέρριψε 250 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, σε αυτό που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη απόπειρα επίθεσης κατά της ρωσικής πρωτεύουσας τουλάχιστον εντός του τελευταίου χρόνου.

Σε μια ξεχωριστή ρωσική επίθεση τη Δευτέρα στην ανατολική περιοχή Ντινιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, δύο πολίτες σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

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