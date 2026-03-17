Ιράν: Αναφορές για 300 νεκρούς της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ σε ισραηλινή επιδρομή

Το αντιπολιτευόμενο ιρανικό πρακτορείο Iran International, με έδρα το Λονδίνο, μετέδωσε ότι περίπου 300 μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδοχικών νυχτερινών επιθέσεων της Δευτέρας (16/3) στο Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι IDF υποστηρίζουν ότι στις ίδιες επιδρομές – όπου φέρεται να σκοτώθηκε και ο Αλί Λαριτζανί – εξουδετερώθηκε επίσης ο επικεφαλής της Μπασίτζ, Γκολαρεμζά Σολεϊμανί, μαζί με τον αναπληρωτή του και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη.

Το ίδιο δήλωσε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω αποδείξεις, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει προβεί σε επίσημη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με τους IDF, κατά τη διάρκεια της βραδινής επίθεσης επλήγησαν καίρια μονάδες που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταστολή διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς επίσης και ένας χώρος που στέγαζε εκατοντάδες οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις της Μπασίτζ για περιπολίες και περιφρούρηση.

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Οργάνωση Μπασίτζ – Οι «πραιτοριανοί» του Χομεϊνί

Πρόκειται για μία οργάνωση που ιδρύθηκε το 1979 από τον Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί και αποτελεί μία εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη υπαγόμενη στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Όπως εξηγεί το Αl Jazeera, ο ρόλος της είναι στενά συνδεδεμένος με την ιδεολογία και την ασφάλεια του ιρανικού καθεστώτος και η σύνθεσή της προέρχεται κυρίως από νέους της εργατικής τάξης.

Η οργάνωση στρατολογεί πολίτες που κινητοποιούνται από την αφοσίωσή τους στη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, αρκετοί νέοι άνδρες εντάσσονται και για να εξασφαλίσουν κοινωνικά προνόμια ή οικονομικά οφέλη.

Το Ινστιτούτο Μελετών Πολέμου εκτιμά ότι η Μπασίτζ αριθμεί περίπου 450.000 μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται και όσοι ασχολούνται με τις επικοινωνίες και τα κοινωνικοπολιτιστικά της προγράμματα.