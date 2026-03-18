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Η Χ τήρησε την προθεσμία αναφορικά με την καταβολή προστίμου €120 εκατ. στην ΕΕ
Ειδήσεις
13:57 - 18 Μαρ 2026

Η Χ τήρησε την προθεσμία αναφορικά με την καταβολή προστίμου €120 εκατ. στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ τήρησε την προθεσμία που είχε τεθεί για το πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της.

Η συνεργασία αυτή με την ΕΕ έρχεται ενώ η X συνεχίζει να αμφισβητεί νομικά την απόφαση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δεκεμβρίου, η εταιρεία είχε προθεσμία εντός του μήνα να καταβάλει το πρόστιμο και να προτείνει διορθωτικά μέτρα σχετικά με τον σχεδιασμό των μπλε «τικ» (blue checkmarks) για τους επαληθευμένους λογαριασμούς. «Και τα δύο έχουν πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Thomas Regnier.

Η τήρηση της προθεσμίας σημαίνει ότι η X είτε πλήρωσε το πρόστιμο είτε παρείχε χρηματοοικονομική εγγύηση ότι θα το καταβάλει σε περίπτωση που απορριφθεί η προσφυγή της.

«Ένα από τα δύο σενάρια έχει υλοποιηθεί», ανέφερε ο Regnier, προσθέτοντας ότι «η Επιτροπή δεν συνηθίζει να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και της Επιτροπής».

Η X αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με το Politico.

Η Επιτροπή είχε κρίνει τον Δεκέμβριο ότι η πλατφόρμα παραβίασε τον ευρωπαϊκό νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τον Digital Services Act, τόσο λόγω του σχεδιασμού των μπλε σημάτων επαλήθευσης όσο και λόγω μη συμμόρφωσης με υποχρεώσεις διαφάνειας.

Τόσο ο Musk όσο και Ρεπουμπλικανοί στις ΗΠΑ είχαν εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για το πρόστιμο, χαρακτηρίζοντάς το επίθεση στην ελευθερία του λόγου.

Η εταιρεία έχει προσφύγει κατά της απόφασης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, στις 10 Μαρτίου υπέβαλε πρόταση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό των blue checkmarks.

Η X έχει προθεσμία έως τις 28 Απριλίου για να υποβάλει διορθωτικά μέτρα και για δύο ακόμη πεδία όπου κατηγορείται για παραβάσεις: τη διαφήμιση και τη διαφάνεια δεδομένων.

Η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόταση της εταιρείας για να διαπιστώσει αν καλύπτει τις ανησυχίες της και ενδέχεται να επιβάλει επιπλέον κυρώσεις εάν η X δεν συμμορφωθεί πλήρως.

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