Αχτίδα φωτός μέσω Πακιστάν: Θετικό το Ιράν να επιτρέψει διέλευση στο Ορμούζ σε ένδειξη καλής θέλησης

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την παράταση της προθεσμίας που έχει θέσει για το Ιράν κατά δύο εβδομάδες, προκειμένου να δοθεί χρόνος για διπλωματική παρέμβαση.

Ο Σαρίφ τόνισε ότι οι προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προχωρούν με σταθερό ρυθμό. Παράλληλα, επισήμανε ότι ζήτησε από το Ιράν να επιτρέψει την προσωρινή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ για δύο εβδομάδες, ως ένδειξη καλής θέλησης και συμβολής στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πρότασή του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διαστήματος κατάπαυσης του πυρός για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στη διπλωματία να πετύχει μια οριστική και ειρηνική επίλυση του πολέμου στο Ιράν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανώτερο Ιρανό Αξιωματούχο, το Ιράν εξετάζει θετικά το αίτημα του Πακιστάν για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, ενώ και ο Λευκός Οίκος δηλώνει πως μελετά την πρόταση για να απαντήσει.

Η απειλή Τραμπ και οι αντιδράσεις από Ιράν και παγκόσμια κοινότητα

«Απόψε ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» έγραψε νωρίτερα στο truth ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του αργότερα είπε πάντως ότι η προθεσμία θα μετακινηθεί αν υπάρξει ορατή πρόοδος. Οι απειλές του Τραμπ προκάλεσαν, πάντως, επικρίσεις από όλο το πολιτικό φάσμα εντός των ΗΠΑ, με δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να τον επικρίνουν ιδιαίτερα έντονα.

Πάπας Λέων: Η απειλή του Τραμπ να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό είναι «απαράδεκτη»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ‘ δήλωσε την Τρίτη ότι η απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό είναι «πραγματικά απαράδεκτη» και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών των πολιτών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Λέων κάλεσε τους Αμερικανούς και όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με τους πολιτικούς ηγέτες και τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο, απαιτώντας να απορρίψουν τον πόλεμο και να εργαστούν για την ειρήνη.

Την ίδια ώρα το Ιράν βάζει παιδιά και νέους ως ανθρώπινες ασπίδες σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές για να αποτρέψει επιθέσεις των ΗΠΑ.