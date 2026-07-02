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Γερμανία: Νέο «μέτωπο» του Μερτς με συνδικάτα και γιατρούς για τις νέες μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις
22:35 - 02 Ιουλ 2026

Γερμανία: Νέο «μέτωπο» του Μερτς με συνδικάτα και γιατρούς για τις νέες μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπερασπίστηκε τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που παρουσίασε η κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD), απαντώντας στην κριτική που δέχθηκαν από συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιατρικούς συλλόγους αλλά και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.

Μιλώντας στην εκπομπή Brennpunkt του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ARD, ο Μερτς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έκανε «ό,τι ήταν δυνατό», επισημαίνοντας πως τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν επέτρεπαν πιο γενναίες παρεμβάσεις.

Ο καγκελάριος αναγνώρισε ότι, παρά τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους πολίτες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσω μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας και στο συνταξιοδοτικό.

Για τη χρηματοδότηση των φορολογικών ελαφρύνσεων, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αύξηση του φόρου για τα υψηλότερα εισοδήματα, αλλαγές στο καθεστώς των mini-jobs (θέσεων μερικής απασχόλησης χαμηλού εισοδήματος), καθώς και μεταφορά 500 εκατ. ευρώ ετησίως στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό από την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα KfW το 2027 και το 2028.

Ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αυξήσει περαιτέρω τον δανεισμό, σημειώνοντας πως η Γερμανία ήδη επιβαρύνεται με σημαντικό νέο χρέος για επενδύσεις στις υποδομές και την άμυνα. Όπως είπε, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησης δαπανών, ενώ το κόστος της φορολογικής μεταρρύθμισης υπολογίζεται σε περίπου 10 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων βρίσκονται και αλλαγές στην αγορά εργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κατάργηση της τηλεφωνικής αναρρωτικής άδειας, καθώς και η υποχρέωση προσκόμισης ιατρικής βεβαίωσης από την πρώτη ημέρα ασθένειας. Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ιατρικούς και κοινωνικούς φορείς, ωστόσο ο καγκελάριος υποστήριξε ότι ουσιαστικά επαναφέρουν το καθεστώς που ίσχυε πριν από την πανδημία, με δυνατότητα εξαιρέσεων, ενώ στόχος είναι η μείωση των υψηλών ποσοστών αναρρωτικών αδειών στη χώρα.

Παράλληλα, ο Μερτς επανέλαβε ότι επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας μέσω μιας πιο ευέλικτης αγοράς εργασίας. Αν και οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο ωράριο εργασίας –όπως η μετάβαση από το ανώτατο ημερήσιο στο εβδομαδιαίο όριο εργασίας– δεν περιλαμβάνονται στο παρόν πακέτο, διευκρίνισε ότι η σχετική συζήτηση θα συνεχιστεί το φθινόπωρο. Ως πρώτο βήμα ανέφερε την πρόβλεψη για διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας επιχειρήσεων όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και βιβλιοθήκες.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντική φθορά για τον Γερμανό καγκελάριο. Σύμφωνα με τον τελευταίο DeutschlandTrend της ARD, μόλις το 13% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί για εν ενεργεία καγκελάριο στα 30 χρόνια διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας.

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