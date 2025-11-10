Συγκρατημένη ανάκαμψη στο πετρέλαιο, καθώς εντείνονται οι προσδοκίες για λήξη του shutdown

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα (10/11), καθώς επικρατεί αισιοδοξία ότι το αμερικανικό κυβερνητικό «shutdown» ενδέχεται να λήξει σύντομα, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση στον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου παγκοσμίως, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες για την αυξανόμενη προσφορά διεθνώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,14%, στα 63,72 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 59,87 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 0,20%.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Γερουσία των ΗΠΑ προχώρησε την Κυριακή σε συμφωνία μέτρων που στοχεύει στο άνοιγα μεκ νέου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και στον τερματισμό του 40 ημερών shutdown» το οποίο είχε θέσει εκτός εργασίας ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, καθυστερήσει την παροχή τροφίμων και προκαλέσει χάος στα αεροπορικά ταξίδια.

Το πρώτο βήμα των Αμερικανών νομοθετών προς τον τερματισμό του «shutdown» βοήθησε στην επιστροφή της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου στις αγορές, σύμφωνα με τον αναλυτή της PVM, Τάμας Βάργκα.

Οι αναλυτές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για πιθανό αντίκτυπο από τις ακυρώσεις πτήσεων στη ζήτηση για καύσιμα αεροσκαφών στις ΗΠΑ. Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πάνω από 2.800 πτήσεις και καθυστέρησαν περισσότερες από 10.200 την Κυριακή . Πρόκειται για τη χειρότερη ημέρα διαταραχών από την έναρξη του κυβερνητικού «shutdown».

Υπενθυμίζεται ακόμη, ότι το Brent και το WTI υποχώρησαν περίπου 2% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, εξαιτίας φόβων για υπερπροσφορά. Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του (OPEC+) συμφώνησαν σε μικρή αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, αλλά «πάγωσαν» περαιτέρω αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο.

Επιπλέον, τα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονται, ενώ ο όγκος πετρελαίου που αποθηκεύεται σε δεξαμενόπλοια στα ασιατικά ύδατα έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αυστηρότερες δυτικές κυρώσεις περιόρισαν τις εισαγωγές στην Κίνα και την Ινδία, ενώ η έλλειψη ποσοστώσεων εισαγωγών περιόρισε τη ζήτηση από ανεξάρτητους Κινέζους διυλιστές.

«Υπάρχει μια απόκλιση ανάμεσα στον αυξανόμενο όγκο αργού που αποθηκεύεται στη θάλασσα και στη διαρκώς περιορισμένη διαθεσιμότητα ρωσικών προϊόντων», δήλωσε ο Βάργκα της PVM.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό διυλιστήριο Tuapse στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων μετά από επιθέσεις με drone νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με δύο βιομηχανικές πηγές και στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG.

Η ρωσική εταιρεία πετρελαίου Lukoil αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες αναταράξεις, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 21ης Νοεμβρίου που έχει θέσει η Ουάσιγκτον για τη διακοπή συνεργασιών με τη ρωσική εταιρεία, ενώ η σχεδιαζόμενη πώληση των δραστηριοτήτων της στον ελβετικό εμπορικό οίκο Gunvor κατέρρευσε.

Πτώση για το φυσικό αέριο - Ράλι για χρυσό και ασήμι

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11), το φυσικό αέριο σημειώνει σημαντική πτώση, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,853% στα 30,953 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός ενισχύεται με κέρδη 1,92% στα 4.086,47 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι σημειώνει ράλι 3,45% στα 49,815 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει άνοδο κατά 1,65% και βρίσκεται στα 5,0388 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζει ήπια κέρδη 0,08% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1558 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο κατά 0,03% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3158 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κερδίζει 0,05% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8785 βρετανική λίρα ανά ευρώ.