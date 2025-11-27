Μικρή άνοδος για το πετρέλαιο εν μέσω ελπίδων για εκεχειρία Ρωσίας - Ουκρανίας

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ελαφρώς την Πέμπτη (27/11), λόγω των προσδοκιών για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των δυτικών κυρώσεων στις ρωσικές προμήθειες. Ωστόσο, οι συναλλαγές αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες εξαιτίας της αργίας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται 0,24% στα 62,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) του αργού καταγράφουν άνοδο 0,36% στα 58,86 δολάρια ανά βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν περίπου 1% υψηλότερα την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον κίνδυνο υπερπροσφοράς και την προοπτική μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στο μέτωπο του ουκρανικού, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα με άλλους υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους για συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία σχετικά με ένα πιθανό σχέδιο τερματισμού του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, του πιο θανατηφόρου στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν θα κάνει μεγάλες παραχωρήσεις σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε την Τετάρτη ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης, μετά τη διαρροή ηχογραφημένης συνομιλίας στην οποία ο Γουίτκοφ φαινόταν να συμβουλεύει τη Μόσχα για το πώς να απευθυνθεί στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το πετρέλαιο υποχώρησε ελαφρώς αυτό το πρωινό (27/11), κυρίως λόγω των ελπίδων για μια σημαντική πρόοδο προς την ειρήνη στην Ουκρανία και μιας ευρύτερης αντιστροφής του "πολεμικού premium", αλλά η αγορά εξακολουθεί να φαίνεται αδύναμη και χωρίς σαφή κατεύθυνση ενόψει της συνάντησης του OPEC+ και της χαμηλής δραστηριότητας λόγω της αργίας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Phillip Nova, Πριγιάγκα Σατσντέβα.

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και οι σύμμαχοί του πιθανότατα θα αφήσουν τα επίπεδα παραγωγής αμετάβλητα στη συνεδρίαση της Κυριακής, δήλωσαν τρεις πηγές του OPEC+ στο Reuters την Τρίτη. Ορισμένα μέλη της ομάδας, η οποία παράγει περίπου το μισό από το παγκόσμιο πετρέλαιο, αυξάνουν την παραγωγή τους από τον Απρίλιο με σκοπό να κερδίσουν μερίδιο αγοράς.

«Η ουσία είναι ότι οι τιμές παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες και οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες θα απελευθέρωνε περισσότερα ρωσικά βαρέλια σε μια αγορά που ήδη έχει υπερπροσφορά, διατηρώντας το πετρέλαιο υπό πίεση μεσοπρόθεσμα, με μόνο βραχυπρόθεσμες ανοδικές εξάρσεις», δήλωσε η Σατσντέβα.

Στο μεταξύ, οι αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Δεκέμβριο περιόρισαν τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Ένα χαμηλότερο επιτόκιο συνήθως ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και αυξάνει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

«Πλησιάζουμε πλέον στο τέλος του έτους με μειωμένη ρευστότητα, χωρίς νέους παράγοντες που θα δώσουν κατεύθυνση, εκτός αν η Fed εκπλήξει τις αγορές με μια πιο "επιθετική" καθοδήγηση στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της OANDA, Κέλβιν Γουόνγκ.

«Το αμερικανικό αργό WTI πιθανότατα θα κινηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 56,80 και 60,40 δολαρίων μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε.

Το φυσικό αέριο συνεχίζει την πτωτική του πορεία

Το φυσικό αέριο, συνεχίζει την πτωτική πορεία που καταγράφει τις τελευταίες μέρες σημειώνοντας νέες απώλειες 1,679% με την τιμή της μεγαβατώρας να υποχωρεί περαιτέρω στα 29.875 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού μειώνονται 0,26% στα 4,191.50 δολάρια η ουγγιά. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές του ασημιού σημειώνουν ξανά άνοδο 0,39% με την ουγγιά να διαμορφώνεται στα 53,120 δολάρια, ενώ και ο χαλκός σημειώνει κέρδη 0,59% στα 5,1635 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο σημειώνει μικρή άνοδο 0,12% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1582 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται επίσης κατά 0,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,1322 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, παραμένει σταθερή έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8759 βρετανική λίρα ανά ευρώ.