Προειδοποίηση Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Το παγκόσμιο εμπόριο θα αργήσει να ομαλοποιηθεί

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας θα απαιτήσει χρόνο, επισημαίνοντας πως οι αγορές θα πρέπει να παραμείνουν προετοιμασμένες σε περίπτωση που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά τη σημαντική κινητοποίηση αποθεμάτων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις, ενώ και άλλες χώρες εξετάζουν τρόπους να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ των μελών του οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν συμφωνηθεί θα διοχετευθούν στην αγορά εφόσον καταστεί αναγκαίο, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια.

Ο Φατίχ Μπιρόλ επισήμανε επίσης ότι ο οργανισμός παραμένει έτοιμος να απελευθερώσει επιπλέον ποσότητες πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, «αν και εφόσον χρειαστεί», παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων στην ιστορία του.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξακολουθούν να βρίσκονται διαθέσιμα στα στρατηγικά αποθέματα των χωρών-μελών, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο παρέμβασης σε περίπτωση περαιτέρω αναταραχών στις διεθνείς αγορές ενέργειας.