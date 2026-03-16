ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προειδοποίηση Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Το παγκόσμιο εμπόριο θα αργήσει να ομαλοποιηθεί
Εμπορεύματα
16:50 - 16 Μαρ 2026

Προειδοποίηση Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Το παγκόσμιο εμπόριο θα αργήσει να ομαλοποιηθεί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας θα απαιτήσει χρόνο, επισημαίνοντας πως οι αγορές θα πρέπει να παραμείνουν προετοιμασμένες σε περίπτωση που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.    

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά τη σημαντική κινητοποίηση αποθεμάτων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις, ενώ και άλλες χώρες εξετάζουν τρόπους να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ των μελών του οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν συμφωνηθεί θα διοχετευθούν στην αγορά εφόσον καταστεί αναγκαίο, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια.

Ο Φατίχ Μπιρόλ επισήμανε επίσης ότι ο οργανισμός παραμένει έτοιμος να απελευθερώσει επιπλέον ποσότητες πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, «αν και εφόσον χρειαστεί», παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων στην ιστορία του.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξακολουθούν να βρίσκονται διαθέσιμα στα στρατηγικά αποθέματα των χωρών-μελών, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο παρέμβασης σε περίπτωση περαιτέρω αναταραχών στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχαία Αττικής: Σχεδόν 5.000 παραβάσεις και 15 συλλήψεις το τετραήμερο
Ειδήσεις

Τροχαία Αττικής: Σχεδόν 5.000 παραβάσεις και 15 συλλήψεις το τετραήμερο

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street, αναμένοντας τις κινήσεις Τραμπ στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street, αναμένοντας τις κινήσεις Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Ντε Βέβερ (πρωθυπουργός Βελγίου): Η ΕΕ πρέπει να επαναπροσεγγίσει τη Ρωσία για φθηνή ενέργεια
Ειδήσεις

Ντε Βέβερ (πρωθυπουργός Βελγίου): Η ΕΕ πρέπει να επαναπροσεγγίσει τη Ρωσία για φθηνή ενέργεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας
Πολιτική

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 19:35

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 19:07

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:57

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:35

Κρήτη: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:15

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:49

Αποκάλυψη (!) Τραμπ: Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς, θα παραιτηθεί

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:26

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:19

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Πολιτική
21/06/2026 - 16:59

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ