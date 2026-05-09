Big Oil: Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει μόνιμες αλλαγές στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη

Ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να αλλάξει ριζικά το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, προειδοποίησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι επικεφαλής κορυφαίων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, μιλώντας σε επενδυτές κατά τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει ήδη οδηγήσει στην απώλεια σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου, με την κατάσταση να επιδεινώνεται όσο παραμένει κλειστή η κρίσιμη θαλάσσια οδός μεταφοράς ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SLB, Olivier Le Peuch, δήλωσε ότι η κρίση αποκάλυψε πόσο ευάλωτο είναι το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, τόνισε ότι η κατάσταση «θα οδηγήσει σε θεμελιώδεις διαρθρωτικές αλλαγές σε ολόκληρο το ενεργειακό τοπίο».

Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία αναμένεται πλέον να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια. Ο CEO της Halliburton, Jeffrey Miller, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια «δεν είναι πλέον απλώς ένα πολιτικό σύνθημα».

Οι επικεφαλής των ενεργειακών κολοσσών εκτιμούν ότι η κρίση θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι επενδύσεις σε λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως η γεωθερμία, η πυρηνική ενέργεια και ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρικών δικτύων.

«Δεν πρόκειται μόνο για αύξηση της παραγωγής ενέργειας», δήλωσε ο Simonelli. «Το ζητούμενο είναι ανθεκτικές ενεργειακές υποδομές, μεγαλύτερη εφεδρεία και διαφοροποίηση των πηγών, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από λίγα μεγάλα ενεργειακά κέντρα».

Νέα εποχή ενεργειακής ασφάλειας

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ανέδειξε ιδιαίτερα την εξάρτηση των ασιατικών οικονομιών από τη Μέση Ανατολή για εισαγωγές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Darren Woods, δήλωσε ότι πολλές χώρες θα επανεξετάσουν επειγόντως τη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειάς τους, ώστε να μην βρεθούν ξανά τόσο εκτεθειμένες σε αντίστοιχες κρίσεις.

Σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου, οι κυβερνήσεις θα επιδιώξουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές προμήθειας ενέργειας, ενώ θα χρειαστεί και αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου που μειώθηκαν λόγω του πολέμου.

«Θα υπάρξει ανοικοδόμηση των παγκόσμιων αποθεμάτων πάνω από τα ιστορικά επίπεδα, ώστε η ενεργειακή ασφάλεια να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», σημείωσε ο Simonelli.

Οι ΗΠΑ κερδίζουν στρατηγικό ρόλο

Το αμερικανικό πετρέλαιο αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη διατήρηση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, σύμφωνα με τον Kaes Van’t Hof, επικεφαλής της Diamondback Energy, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές αμερικανικού αργού έχουν ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο Jeffrey Miller της Halliburton δήλωσε ότι η αγορά πετρελαίου είναι πλέον «θεμελιωδώς πιο σφιχτή» εξαιτίας των προβλημάτων στην προσφορά. Όπως εξήγησε, οι προβλέψεις για πλεόνασμα μέσα στη χρονιά έχουν μετατραπεί σε εκτιμήσεις για μεγάλο έλλειμμα.

Αυτό, σύμφωνα με τον Le Peuch της SLB, θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, ενθαρρύνοντας νέες επενδύσεις σε υπεράκτια και βαθιά θαλάσσια κοιτάσματα στην Αφρική, την Αμερική και την Ασία.

«Η Αφρική αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες, διαθέτοντας τεράστια ανεκμετάλλευτα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε ο CEO της SLB, εκτιμώντας ότι οι διεθνείς επενδύσεις θα στραφούν σταδιακά πιο δυναμικά προς την περιοχή.