ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η βρετανική Doncasters εξετάζει είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Επιχειρήσεις
20:57 - 29 Οκτ 2025

Η βρετανική Doncasters εξετάζει είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Doncasters Group, η σχεδόν 250 ετών βρετανική μεταλλουργική εταιρεία που προμηθεύει μεταξύ άλλων τη Boeing, εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (IPO), στοχεύοντας να επωφεληθεί από το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτικό και αμυντικό αεροδιαστημικό κλάδο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Η εταιρεία με έδρα το Λιντς έχει απευθύνει πρόσκληση σε επενδυτικές τράπεζες να υποβάλουν προτάσεις τις επόμενες εβδομάδες για τη διαχείριση της δημόσιας προσφοράς, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση.

Μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα σήμαινε ένα καθοριστικό σημείο καμπής για τη Doncasters, η οποία είχε προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της το 2020, μετά την ανάληψή της από τους πιστωτές και την πώληση περιουσιακών στοιχείων, έπειτα από την κατάρρευση της Dubai International Capital. Υπό τη διοίκηση του CEO Mike Quinn και του προέδρου Dirkson Charles, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μέσω επενδύσεων και εξαγορών, όπως η απόκτηση της Uni-Pol το 2022.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία προετοιμασίας για το IPO ενδέχεται να προσελκύσει και επενδυτές που ενδιαφέρονται για εξαγορά, καθώς η εταιρεία έχει στο παρελθόν εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης.

Η Doncasters και τα ανώτατα στελέχη της δεν σχολίασαν τις πληροφορίες. Όταν ζητήθηκε σχετική δήλωση, ένας υπάλληλος ανέφερε ότι «η γραμματεία δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή», καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία με εκπρόσωπο Τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας στην ιστοσελίδα της, η Doncasters παράγει εξειδικευμένα μεταλλικά εξαρτήματα – όπως πτερύγια, λεπίδες και συγκολλημένα κομμάτια – για χρήση σε αεροσκάφη, βιομηχανικές τουρμπίνες και την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι ρίζες της ανάγονται στο 1778, όταν ο Daniel Doncaster ίδρυσε στο Σέφιλντ μια εταιρεία παραγωγής εργαλείων σφυρηλάτησης, στην καρδιά της τότε βρετανικής χαλυβουργίας. Σήμερα, η Doncasters διαθέτει περίπου 20 εγκαταστάσεις και 3.000 εργαζομένους σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, με το σύνθημα «μετατρέπουμε το μέταλλο σε κίνηση».

Σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία στο Companies House, το 2024 τα έσοδα της Doncasters από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υπερτριπλάσια σε σχέση με αυτά από το Ηνωμένο Βασίλειο, με προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 81,6 εκατ. λιρών (περίπου 108 εκατ. δολάρια) και συνολικά έσοδα 585,1 εκατ. λιρών.

Αν και η εταιρεία διατηρεί τη βρετανική της ταυτότητα και έδρα, η πιθανή επιλογή εισαγωγής στη Νέα Υόρκη θεωρείται ακόμη ένα πλήγμα για το Λονδίνο, το οποίο στο τρίτο τρίμηνο του 2025 βρέθηκε εκτός της λίστας των 20 κορυφαίων αγορών IPO παγκοσμίως, πίσω από το Μεξικό και τη Σιγκαπούρη. Ο ιστορικός ρόλος του Λονδίνου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου έχει αποδυναμωθεί λόγω του ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ, της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αγορών και της ανόδου νέων χρηματοοικονομικών κόμβων στην Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Η Doncasters φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την ανάκαμψη της αγοράς δημόσιων εγγραφών και την αυξανόμενη επενδυτική ζήτηση για μετοχές εταιρειών με έκθεση στον αμυντικό τομέα, τη στιγμή που η Ευρώπη σχεδιάζει δαπάνες τρισεκατομμυρίων ευρώ για στρατιωτικούς σκοπούς. Ανάμεσα στις εταιρείες που προετοιμάζουν IPO είναι η Czechoslovak Group AS (παραγωγός τεθωρακισμένων και πυρομαχικών) και η γαλλογερμανική KNDS NV (κατασκευάστρια αρμάτων μάχης).

Η μετοχή της αμερικανικής Howmet Aerospace – μιας από τις βασικές ανταγωνίστριες της Doncasters – έχει αυξηθεί κατά 84% μέσα στο 2025, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία στα 81 δισ. δολάρια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Doncasters ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στο να επιτύχει παρόμοια αποτίμηση.

Η παγκόσμια αγορά αεροδιαστημικής και άμυνας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 847 δισ. δολάρια το 2025 και αναμένεται να φτάσει τα 1,47 τρισ. δολάρια έως το 2032, σύμφωνα με στοιχεία της Coherent Market Insights, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και η μεταπανδημική ανάκαμψη των αερομεταφορών συνεχίζουν να ενισχύουν τη ζήτηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2025 - 21:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK
Ανακοινώσεις

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή
Ειδήσεις

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ