Η βρετανική Doncasters εξετάζει είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Η Doncasters Group, η σχεδόν 250 ετών βρετανική μεταλλουργική εταιρεία που προμηθεύει μεταξύ άλλων τη Boeing, εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (IPO), στοχεύοντας να επωφεληθεί από το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτικό και αμυντικό αεροδιαστημικό κλάδο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Η εταιρεία με έδρα το Λιντς έχει απευθύνει πρόσκληση σε επενδυτικές τράπεζες να υποβάλουν προτάσεις τις επόμενες εβδομάδες για τη διαχείριση της δημόσιας προσφοράς, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση.

Μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα σήμαινε ένα καθοριστικό σημείο καμπής για τη Doncasters, η οποία είχε προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της το 2020, μετά την ανάληψή της από τους πιστωτές και την πώληση περιουσιακών στοιχείων, έπειτα από την κατάρρευση της Dubai International Capital. Υπό τη διοίκηση του CEO Mike Quinn και του προέδρου Dirkson Charles, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μέσω επενδύσεων και εξαγορών, όπως η απόκτηση της Uni-Pol το 2022.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία προετοιμασίας για το IPO ενδέχεται να προσελκύσει και επενδυτές που ενδιαφέρονται για εξαγορά, καθώς η εταιρεία έχει στο παρελθόν εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης.

Η Doncasters και τα ανώτατα στελέχη της δεν σχολίασαν τις πληροφορίες. Όταν ζητήθηκε σχετική δήλωση, ένας υπάλληλος ανέφερε ότι «η γραμματεία δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή», καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία με εκπρόσωπο Τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας στην ιστοσελίδα της, η Doncasters παράγει εξειδικευμένα μεταλλικά εξαρτήματα – όπως πτερύγια, λεπίδες και συγκολλημένα κομμάτια – για χρήση σε αεροσκάφη, βιομηχανικές τουρμπίνες και την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι ρίζες της ανάγονται στο 1778, όταν ο Daniel Doncaster ίδρυσε στο Σέφιλντ μια εταιρεία παραγωγής εργαλείων σφυρηλάτησης, στην καρδιά της τότε βρετανικής χαλυβουργίας. Σήμερα, η Doncasters διαθέτει περίπου 20 εγκαταστάσεις και 3.000 εργαζομένους σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, με το σύνθημα «μετατρέπουμε το μέταλλο σε κίνηση».

Σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία στο Companies House, το 2024 τα έσοδα της Doncasters από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υπερτριπλάσια σε σχέση με αυτά από το Ηνωμένο Βασίλειο, με προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 81,6 εκατ. λιρών (περίπου 108 εκατ. δολάρια) και συνολικά έσοδα 585,1 εκατ. λιρών.

Αν και η εταιρεία διατηρεί τη βρετανική της ταυτότητα και έδρα, η πιθανή επιλογή εισαγωγής στη Νέα Υόρκη θεωρείται ακόμη ένα πλήγμα για το Λονδίνο, το οποίο στο τρίτο τρίμηνο του 2025 βρέθηκε εκτός της λίστας των 20 κορυφαίων αγορών IPO παγκοσμίως, πίσω από το Μεξικό και τη Σιγκαπούρη. Ο ιστορικός ρόλος του Λονδίνου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου έχει αποδυναμωθεί λόγω του ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ, της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αγορών και της ανόδου νέων χρηματοοικονομικών κόμβων στην Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Η Doncasters φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την ανάκαμψη της αγοράς δημόσιων εγγραφών και την αυξανόμενη επενδυτική ζήτηση για μετοχές εταιρειών με έκθεση στον αμυντικό τομέα, τη στιγμή που η Ευρώπη σχεδιάζει δαπάνες τρισεκατομμυρίων ευρώ για στρατιωτικούς σκοπούς. Ανάμεσα στις εταιρείες που προετοιμάζουν IPO είναι η Czechoslovak Group AS (παραγωγός τεθωρακισμένων και πυρομαχικών) και η γαλλογερμανική KNDS NV (κατασκευάστρια αρμάτων μάχης).

Η μετοχή της αμερικανικής Howmet Aerospace – μιας από τις βασικές ανταγωνίστριες της Doncasters – έχει αυξηθεί κατά 84% μέσα στο 2025, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία στα 81 δισ. δολάρια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Doncasters ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στο να επιτύχει παρόμοια αποτίμηση.

Η παγκόσμια αγορά αεροδιαστημικής και άμυνας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 847 δισ. δολάρια το 2025 και αναμένεται να φτάσει τα 1,47 τρισ. δολάρια έως το 2032, σύμφωνα με στοιχεία της Coherent Market Insights, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και η μεταπανδημική ανάκαμψη των αερομεταφορών συνεχίζουν να ενισχύουν τη ζήτηση.