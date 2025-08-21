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Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Φυλή - 10 συλλήψεις για παράνομες δραστηριότητες
Ειδήσεις
14:19 - 21 Αυγ 2025

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Φυλή - 10 συλλήψεις για παράνομες δραστηριότητες

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης παράνομης δραστηριότητας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδίασε και πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη 20 Αυγούστου, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Φυλής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ., όπως στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Στο πλαίσιο των ερευνών σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κάμερες παρακολούθησης, καταγραφικό μηχάνημα και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας. Επιπλέον, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενήργησε αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με σκοπό την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αντιμετώπιση κάθε παράνομης δραστηριότητας στην περιοχή.

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