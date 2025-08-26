Συναγερμός στην Καισαριανή: Ολόκληρο πολεμικό οπλοστάσιο σε κάδο σκουπιδιών

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Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/8 στην Καισαριανή, όταν περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία για όπλα και πυρομαχικά μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Το εύρημα εντοπίστηκε σε κάδο επί της οδού Ρήγα Φεραίου 11, προκαλώντας κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικότερα της Υποδιεύθυνσης Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΥΕΕΜ), που έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Κατά την έρευνα εντός του κάδου, οι αρχές εντόπισαν:

Δύο μοχλούς απελευθέρωσης χειροβομβίδας τύπου Arges, σε κατάσταση οξείδωσης

Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό μηχανισμό

Δέκα οξειδωμένες κεφαλές από βλήματα όλμου

Διάφορα οξειδωμένα ουριαία τμήματα από όλμους

Φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Ένα αποσυναρμολογημένο περίστροφο διαμετρήματος 22mm

Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Τρεις οξειδωμένοι κορμοί περιστρόφου

Ένα σιδερένιο σώμα από υποπολυβόλο Thompson (επίσης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου)

Διάφορες φυσιγγιοθήκες

Κλείστρα από όπλα της ίδιας εποχής

Έναν κορμό από οξειδωμένο πολυβόλο άγνωστου τύπου

Δύο σιδερογροθιές

Ένα ζευγάρι χειροπέδες

Δύο πτυσσόμενα γκλομπ

Διάφορα εξαρτήματα όπλων

Δεκατέσσερις θρησκευτικές εικόνες

Η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση από το ανακριτικό τμήμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εκρηκτικών και Εμπρηστικών Επιθέσεων (ΥΔΕΕΑ), ενώ τα ευρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί για περαιτέρω ανάλυση.