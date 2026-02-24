Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο: Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους 200 εκτελεσθέντες αντιστασιακούς της Καισαριανής

Τρεις Έλληνες Εβραίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το 1944, όπως γνωστοποίησε με σημερινή ανακοίνωσή του (24/2) το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τον Καράσσο Μωυσή από τη Θεσσαλονίκη, έμπορο -πιθανόν και υποδηματεργάτη- και στέλεχος του ΚΚΕ, ο οποίος είχε προηγουμένως εξοριστεί στην Ανάφη· τον Περαχιά Ανρί, επίσης από τη Θεσσαλονίκη, εργάτη και δραστήριο μέλος του μαρξιστικού κινήματος κατά τον Μεσοπόλεμο, υποψήφιο βουλευτή στις επαναληπτικές εκλογές του 1933 στη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι ο τελευταίος εξέδιδε και την εφημερίδα «Προλετάριος» τόσο στα ελληνικά, όσο και στα λαντίνο (ισπανοεβραϊκά), είχε ιδρύσει το «Ακαδημαϊκό Βιβλιοπωλείο» και αργότερα φυλακίστηκε και εξορίστηκε στην Ακροναυπλία. Στη λίστα περιλαμβάνεται και ο Εζρατής Αλμπέρτος, τσαγκάρης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επίσης είχε κρατηθεί στην Ακροναυπλία πριν από την εκτέλεσή του.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, οι τρεις αυτοί άνδρες ανήκαν στους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό, είτε πολεμώντας στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, είτε εντασσόμενοι στην Εθνική Αντίσταση κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η μνήμη των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής αναδεικνύεται μέσα από φωτογραφικό υλικό που ήρθε στο φως και πρόκειται να ενταχθεί σε αρχειακή συλλογή που τεκμηριώνει τα εγκλήματα των Ναζί στην κατεχόμενη Ελλάδα.

Τέλος, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να περιέλθει το συγκεκριμένο φωτογραφικό αρχείο στην κυριότητα της Ελληνικής Πολιτείας, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει την ιστορική έρευνα και θα συμβάλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

Όπως σημειώνεται, η διαρκής ανάδειξη αυτής της ιστορικής παρακαταθήκης λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον ολοκληρωτισμό και το φανατισμό, υπερασπιζόμενη διαχρονικά την αξία της ελευθερίας.