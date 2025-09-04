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Κάρας (ΟΠΑΠ): Επιτυχής εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής - Σημαντικό προμέρισμα για τους μετόχους
Αναλύσεις
17:59 - 04 Σεπ 2025

Κάρας (ΟΠΑΠ): Επιτυχής εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής - Σημαντικό προμέρισμα για τους μετόχους

Reporter.gr Newsroom
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Δυναμικές επιδόσεις κατέγραψε ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κατά το β’ τρίμηνο του 2025, με τις online δραστηριότητες να εμφανίζουν ισχυρή ανάπτυξη και τις retail δραστηριότητες να συνεισφέρουν σημαντικά στα αποτελέσματα, όπως σημείωσε η διοίκηση της εταιρείας κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

Παρά τη δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του β΄ τριμήνου ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €557,9 εκατ. Σε επίπεδο α΄ εξαμήνου, τα GGR ανήλθαν στα €1,153 δισ. (+6,5% ετησίως). Επιπλέον τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €191,3 εκατ. για το β΄ τρίμηνο (+4,3% ετησίως) και στα €398,4 εκατ. για το α΄ εξάμηνο (+6,6% ετησίως). Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,6% για το β’ τρίμηνο (στα €110 εκατ.) και κατά 6,3% για το α΄ εξάμηνο (στα €233,4 εκατ.).

Σύμφωνα με τον Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ ενέκρινε τη διανομή σημαντικού προμερίσματος για τη χρήση του 2025, που ανέρχεται σε €0,50 ανά μετοχή.

Σημαντικές εξελίξεις κατά το β΄ τρίμηνο

Κατά την παρουσίαση στους αναλυτές, ο κύριος Karas αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ΟΠΑΠ στον διεθνή διαγωνισμό που διεξάγει το Υπερταμείο για τα Κρατικά Λαχεία. Όπως σημείωσε, ο ΟΠΑΠ υπέβαλε εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της θυγατρικής του ΟΠΑΠ Investment Ltd. Το Υπερταμείο αξιολόγησε την εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ΟΠΑΠ Investment Ltd. επελέγη για να συμμετέχει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Επιπλέον, ο κύριος Karas στάθηκε στην απόκτηση του υπόλοιπου μειοψηφικού μεριδίου στη Stoiximan (15,51%) από τον ΟΠΑΠ. Όπως τόνισε, η Stoiximan είναι η κορυφαία online εταιρεία, σημειώνοντας διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, ενώ η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση του ομίλου στη διαδικτυακή αγορά παιγνίων της Ελλάδας και της Κύπρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Stoiximan και οι διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα, υπό τις ξεχωριστές τους άδειες, εμπορικά σήματα και διοικητικές ομάδες.

Ακόμη, ο κύριος Karas εστίασε στις υψηλές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, χάρη στην ευνοϊκή σειρά τζακ-ποτ, που επεκτάθηκε και στο γ΄ τρίμηνο, καταλήγοντας στο έπαθλο-ρεκόρ των €28,8 εκατ. τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους παίκτες και ενίσχυσε τα έσοδα της εταιρείας. Όπως σχολίασε, αυτή ήταν η τρίτη μεγάλη σειρά τζακ-ποτ μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που αναδεικνύει την επιτυχία της αλλαγής της δομής του παιχνιδιού, έπειτα από την ανανέωσή του το 2023.

Δέσμευση στην καινοτομία και την εμπειρία των πελατών

Ο κύριος Karas ανέδειξε την προσήλωση του ΟΠΑΠ στην καινοτομία και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, μέσω και της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η iLottery πλατφόρμα Opaponline.gr ανανεώθηκε περαιτέρω, με προσωποποιημένες επιλογές και δυνατότητες για τους πελάτες. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ έγινε η πρώτη εταιρεία στην ελληνική αγορά online παιγνίων που αξιοποιεί το Google Pay, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες ηλεκτρονικών συναλλαγών στους πελάτες του. Ακόμη, το χαρτοφυλάκιο iGaming εμπλουτίστηκε με δεκάδες νέα παιχνίδια, αποτελώντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα στην αγορά.

Επίσης, συνεχίστηκε η θετική δυναμική του Eurojackpot, που υποστηρίχθηκε από μια νέα εκστρατεία επικοινωνίας. Περαιτέρω, λανσαρίστηκε το νέο Powespin On Fire, που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις προσδοκίες νεότερων ηλικιακά κοινών (Gen Z) και έχει αποδώσει ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσματα. Όσον αφορά στο ΣΚΡΑΤΣ, επεκτάθηκε η «οικογένεια» λαχνών «24 Μήνες Τύχη», με εκδόσεις των €2 και €10, που ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του παιχνιδιού μηνιαίων καταβολών.

Τέλος, όσον αφορά στα VLTs, σημειώθηκε ότι ενισχύθηκαν οι επιδόσεις και η συνεισφορά τους στα έσοδα της εταιρείας, χάρη στη συνεχιζόμενη ανανέωση του «στόλου» των παιγνιομηχανημάτων και στην επέκταση του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών PLAY, που ενισχύουν την εμπειρία των πελατών.

Ηγετική θέση στον τομέα του ESG

Για μια ακόμη φορά, η MSCI επιβεβαίωσε την υψηλή αξιολόγηση του ΟΠΑΠ σε σχέση με κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance). Ειδικότερα, η MSCI έδωσε και πάλι αξιολόγηση «AA» στον ΟΠΑΠ, τον Αύγουστο του 2025, τοποθετώντας τον μεταξύ των ηγετών του κλάδου των τυχερών παιγνίων διεθνώς. Επίσης, ο ΟΠΑΠ συμπεριλήφθηκε ξανά στο δείκτη FTSE4Good, έπειτα από την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η FTSE Russell για το 2025, η οποία επαναβεβαίωσε ότι ο ΟΠΑΠ πληροί αυστηρά πρότυπα ESG.

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