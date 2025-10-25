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Γερουλάνος – Παραστατίδης: Ερώτηση για τις «αντιπαιδαγωγικές» και «αψυχολόγητες» συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ειδήσεις
13:38 - 25 Οκτ 2025

Γερουλάνος – Παραστατίδης: Ερώτηση για τις «αντιπαιδαγωγικές» και «αψυχολόγητες» συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος και ο Βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος (Κ.Τ.Ε.) Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσαν ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας για τις «αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες», όπως τις χαρατκήρισαν, συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία – και – της Αθήνας. 

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν στην ερώτησή τους ότι «Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μία αιφνιδιαστική και αντιπαιδαγωγική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για συγχωνεύσεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια μηδέ εξαιρουμένου του κέντρου της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής, τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Καταθέτουμε την παρούσα ερώτηση, με ειλικρινή απορία για το πότε επιτέλους θα απασχολήσει το ζήτημα την ηγεσία του Υπουργείου προκειμένου να αναστείλει το αψυχολόγητο κύμα συγχωνεύσεων, ειδικά μετά και τα απαράδεκτα επεισόδια εναντίον παιδιών, γονέων και δασκάλων έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή;»

Όπως υπογραμμίζουν οι συγχωνεύσεις δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση. Επιπλέον, δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους Συλλόγους Διδασκόντων και Γονέων, ενώ προκαλούνται ήδη σοβαρές αναταράξεις στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απευθύνουν τα εξής ερωτήματα προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας:

«1. Με ποιο παιδαγωγικό και νομικό σκεπτικό αποφασίστηκαν οι συγχωνεύσεις τμημάτων εν μέσω σχολικής χρονιάς;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Παιδείας για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των σχολικών τμημάτων και η ποιότητα της διδασκαλίας;

3. Πώς διασφαλίζεται η ομαλή και ισότιμη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων στα σχολεία όπου έχουν αποχωρήσει εκπαιδευτικοί λόγω των συγχωνεύσεων;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να αναστείλει άμεσα τις συγχωνεύσεις και να επανεξετάσει συνολικά το θέμα με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών;»

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Κυρία Υπουργέ,

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μία αιφνιδιαστική και αντιπαιδαγωγική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για συγχωνεύσεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια μηδέ εξαιρουμένου του κέντρου της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής, τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Καταθέτουμε την παρούσα ερώτηση, με ειλικρινή απορία για το πότε επιτέλους θα απασχολήσει το ζήτημα την ηγεσία του Υπουργείου προκειμένου να αναστείλει το αψυχολόγητο κύμα συγχωνεύσεων, ειδικά μετά και τα απαράδεκτα επεισόδια εναντίον παιδιών, γονέων και δασκάλων έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή;

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά σχολεία στην Α’ Αθήνας, στο 15ο Δημοτικό Αθήνας συγχωνεύονται τα τμήματα Ε’ και ΣΤ’, στο 29ο Δημοτικό Αθήνας η ΣΤ’, στο 30ο Δημοτικό Αθήνας η Β’, στο 36ο Δημοτικό Αθήνας η Β’ και η Ε’, στο 41ο Δημοτικό Αθήνας η Γ’, στο 65ο Δημοτικό Αθήνας η ΣΤ’ και στο 109ο Δημοτικό Αθήνας η Δ’ και η ΣΤ’.

Όπως και σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, οι παραπάνω συγχωνεύσεις δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση. Επιπλέον, δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους Συλλόγους Διδασκόντων και Γονέων, ενώ προκαλούνται ήδη σοβαρές αναταράξεις στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι συνέπειες είναι πολλαπλές:

- Διαταράσσεται η σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και η ψυχολογική ασφάλεια των παιδιών, τα οποία καλούνται στη μέση της χρονιάς να αλλάξουν τάξη και δάσκαλο.

- Υποβαθμίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας, ειδικά σε υπεράριθμες τάξεις όπου είναι αδύνατο να καλυφθούν οι εξατομικευμένες ανάγκες μαθητών, ιδίως όσων έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή προέρχονται από τμήματα υποδοχής.

- Εκπαιδευτικοί ανά σχολείο καλούνται να αποχωρήσουν, προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες: μεταβολές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ελλείψεις στις ειδικότητες και συρρίκνωση του ολοήμερου προγράμματος.

- Η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, που αποτελεί κρίσιμο στήριγμα για τις οικογένειες εργαζομένων, τίθεται σε κίνδυνο, με άμεσες κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις.

Πέραν των πρακτικών επιπτώσεων, εγείρονται σοβαρά θεσμικά και συνταγματικά ζητήματα. Καθώς το σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και επιβάλλει στην Πολιτεία την υποχρέωση να την αναπτύσσει και να τη διασφαλίζει. Οι εν λόγω συγχωνεύσεις, που αποφασίζονται με αποκλειστικό γνώμονα τη μείωση κόστους και όχι τις παιδαγωγικές ανάγκες, παραβιάζουν ευθέως την αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Επειδή η απόφαση λήφθηκε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τις σχολικές κοινότητες,

Επειδή η έναρξη της σχολικής χρονιάς καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε ομαλή προσαρμογή και

Επειδή η αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα υποβαθμίζει την ποιότητα της διδασκαλίας,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

1. Με ποιο παιδαγωγικό και νομικό σκεπτικό αποφασίστηκαν οι συγχωνεύσεις τμημάτων εν μέσω σχολικής χρονιάς;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Παιδείας για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των σχολικών τμημάτων και η ποιότητα της διδασκαλίας;

3. Πώς διασφαλίζεται η ομαλή και ισότιμη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων στα σχολεία όπου έχουν αποχωρήσει εκπαιδευτικοί λόγω των συγχωνεύσεων;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να αναστείλει άμεσα τις συγχωνεύσεις και να επανεξετάσει συνολικά το θέμα με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών;

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