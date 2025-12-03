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Δένδιας από Ιαπωνία: Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας θεμέλιο για ενίσχυση των αμυντικών μας σχέσεων
Ειδήσεις
17:12 - 03 Δεκ 2025

Δένδιας από Ιαπωνία: Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας θεμέλιο για ενίσχυση των αμυντικών μας σχέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, τόνισε ότι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών αποτελεί θεμέλιο για την ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας–Ιαπωνίας. 

Όπως τόνισε σε ανάρτηση του στο Χ, κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Έρευνας Ναυτικών Συστημάτων, ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σε υποβρύχια όπλα, sonar, αντιναρκικά συστήματα και αυτόνομα ή μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια έχει ως εξής: «Η επίσημη επίσκεψή μου στο Τόκιο ξεκίνησε από το Κέντρο Έρευνας Ναυτικών Συστημάτων της Ιαπωνίας. Ενημερώθηκα για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα υποβρυχίων όπλων και προηγμένων sonar, αντιμέτρων ναρκών, αυτόνομων & μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων επιφάνειας και υποεπιφάνειας.

Η ουσιαστική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών συνιστά στέρεη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών μας σχέσεων με την Ιαπωνία».

Την συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Αμυντικής Καινοτομίας όπου και τόνισε: «Επισκέφθηκα τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αμυντικής Καινοτομίας, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας.

Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκα για τα ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας που αναπτύσσει το Ινστιτούτο στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και εξετάσθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του με το ΕΛΚΑΚ».

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