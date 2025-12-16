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Χαλάνδρι: Τρία πλημμελήματα για τους ανήλικους οδηγούς - Ελεύθερος ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη
Ειδήσεις
16:42 - 16 Δεκ 2025

Χαλάνδρι: Τρία πλημμελήματα για τους ανήλικους οδηγούς - Ελεύθερος ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

Reporter.gr Newsroom
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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι, καθώς οδηγούσαν επικίνδυνα μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για τρία πλημμελήματα.

Πρόκειται για τον γιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη και έναν ακόμη ανήλικο για τους οποίους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη πλημμεληματικού βαθμού για τρία αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, απείθεια και οπλοφορία.

Θα οριστεί ρητή δικάσιμος, ενώ κατηγορούνται για τρία πλημμελήματα κατά περίπτωση.

Ο Μιχάλης Κατρίνης λίγη ώρα μετά την σύλληψη του γιου του προχώρησε σε ανάρτηση επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».

Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», δηλώνει «συντριβή» ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», υπογραμμίζοντας πως, ως γονείς, θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους «με πειθώ, λογική και αγάπη».

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