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Μητσοτάκης: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη
Ειδήσεις
20:49 - 04 Ιαν 2026

Μητσοτάκης: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αποχαιρετώντας έναν δημοσιογράφο που σημάδεψε την ελληνική τηλεόραση.

Στην ανάρτησή του, τόνισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε ένα έντονο και διαχρονικό αποτύπωμα στον χώρο της τηλεοπτικής ενημέρωσης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ενώ απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Χ αναφέρει: «Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

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