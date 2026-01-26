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Γκιουλέκας: Προσεχώς €9 εκατ. στις μονές του Αγίου Όρους για αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς
Ειδήσεις
18:53 - 26 Ιαν 2026

Γκιουλέκας: Προσεχώς €9 εκατ. στις μονές του Αγίου Όρους για αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Προσκυνηματική αλλά και ενημερωτική επίσκεψη στις μονές του Αγίου Όρους πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης στην Αθωνική Πολιτεία μετά τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα που πλήττει την περιοχή εδώ και ενάμιση χρόνο.

Κατά την επίσκεψή του, ο υφυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί οι ιεροί ναοί και τα κτίσματα των αγιορείτικων μονών, ενώ ανακοίνωσε ότι το κονδύλιο των 9.000.000 ευρώ, που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη εκταμιευτεί και βρίσκεται στο ταμείο του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς του ΥΜΑΘ.

Το συγκεκριμένο ποσό θα διατεθεί άμεσα στις μονές για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, με βάση τις αναφορές και τις εκθέσεις αυτοψίας που έχουν καταρτίσει οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τα μοναστήρια. Στόχος είναι η προστασία τόσο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όσο και των θρησκευτικών λειτουργιών, ώστε οι μονές να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Σημειώνεται ότι τα 9 εκατ. ευρώ είναι προσωρινό και άμεσο μέτρο και διαχωρίζονται από το μεγαλύτερο πακέτο των 100 εκατ. ευρώ, που είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στις Καρυές πριν λίγους μήνες. Το εν λόγω πακέτο θα διατεθεί τμηματικά έως το 2030 ως γενναία οικονομική ενίσχυση στο Άγιον Όρος, για την ενίσχυση της υποδομής, της συντήρησης και της προστασίας της μοναστικής πολιτείας.

Στην ανακοίνωση του ΥΜΑΘ τονίζεται ότι: «Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προστασία του Αγίου Όρους είναι συνεχές και αποδεικνύεται έμπρακτα», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Πολιτείας για τη διατήρηση της μοναστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η επίσκεψη του υφυπουργού συνδυάστηκε με συναντήσεις με ηγούμενους και εκπροσώπους των μονών, όπου συζητήθηκαν πρακτικά θέματα αποκατάστασης και ο σχεδιασμός για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών επισκευής. Οι αρμόδιοι σημείωσαν ότι η άμεση διάθεση των 9 εκατ. ευρώ θα επιτρέψει την αποκατάσταση των πιο κρίσιμων ζημιών, προστατεύοντας παράλληλα τα μοναστικά κτίρια από πιθανές μελλοντικές ζημιές λόγω σεισμικής δραστηριότητας.

Η κυβέρνηση επιδιώκει έτσι να συνδυάσει την άμεση στήριξη με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την προστασία της θρησκευτικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Αγίου Όρους, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς του κράτους με την μοναστική κοινότητα.

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