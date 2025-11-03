Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβολή της δίκης για τον Οκτωβρίου 2026

Η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, θύματος τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου 2022, αναβλήθηκε για τις 23 Οκτωβρίου 2026.

Το Εφετείο έκανε δεκτά τα αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επικαλέστηκαν κωλύματα. Τα αιτήματα αυτά υποβλήθηκαν εκ μέρους τεσσάρων από τους δώδεκα κατηγορούμενους.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβολή που χορηγείται από το Εφετείο, μετά από την προηγούμενη αναβολή που είχε δοθεί τον Ιανουάριο. Στην αίθουσα του Εφετείου μεταφέρθηκαν πέντε από τους κατηγορούμενους, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας, κατόπιν της πρωτόδικης ετυμηγορίας.

Νωρίτερα υπήρξε ένταση, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κινήθηκε από την οδό 26ης Οκτωβρίου προς την είσοδο των Δικαστηρίων, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα προς τους παρευρισκόμενους στα σκαλιά του Μεγάρου. Δυνάμεις των ΜΑΤ επενέβησαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας χημικά για να απωθήσουν τα άτομα.