Ο τουρισμός κρουαζιέρας υποστηρίζει 445.000 θέσεις εργασίας και συνεισφέρει €64,1 δισ. στην οικονομία της Ευρώπης
Ναυτιλία
12:39 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ηγετική φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, παρουσίασε χθες βασικά σημεία της Ετήσιας Μελέτης για την Οικονομική Συνεισφορά του κλάδου της Κρουαζιέρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής που διοργανώνει στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Η μελέτη δείχνει ότι η δραστηριότητα της κρουαζιέρας υποστηρίζεται από μία εκτεταμένη και πολυδιάστατη αλυσίδα εφοδιασμού που διεισδύει στις εθνικές και τοπικές οικονομίες, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του κλάδου ως ισχυρού πυλώνα δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 2024 η βιομηχανία κρουαζιέρας στήριξε 445.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και συνεισέφερε 64,1 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία.  Από το σύνολο αυτό, τα 28 δισ. ευρώ συνέβαλαν άμεσα στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.

Τα ευρήματα, που αποτυπώνουν τη συμβολή της κρουαζιέρας το 2024, έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στη βιώσιμη και ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη, έναν τομέα στον οποίο η κρουαζιέρα μπορεί να συμβάλει θετικά.

Ο αντίκτυπος του τουρισμού κρουαζιέρας στην Ευρώπη εκτείνεται πολύ πέραν της επιβατικής δραστηριότητας, ενισχύοντας και μια βιομηχανική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη ναυπηγική βιομηχανία, τις προηγμένες κατασκευές και τις τοπικές υπηρεσίες.

Ο Bud Darr, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CLIA, δήλωσε:
«Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής οικονομίας, προσφέροντας ουσιαστική αξία σε ολόκληρη την ήπειρο, υποστηρίζοντας θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις και παράκτιες κοινότητες μέσω μιας ευρείας και σύνθετης αλυσίδας αξίας. Τα οφέλη εκτείνονται πολύ πέρα από τα λιμάνια, ενισχύοντας προμηθευτές και τοπικές οικονομίες σε διάφορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων παράκτιων, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σε πιο ισορροπημένες τουριστικές ροές. Ως αποτέλεσμα, η κρουαζιέρα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, προσφέροντας ταυτόχρονα απτά οφέλη σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών».

Η δραστηριότητα της κρουαζιέρας στηρίζει ένα ευρύ δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, από ναυπηγεία και προμηθευτές εξαρτημάτων έως λιμάνια, παρόχους logistics, επιχειρήσεις φιλοξενίας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

Το 2024, οι άμεσες δαπάνες που συνδέονται με την κρουαζιέρα ανήλθαν σε 31 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται 14 δισ. ευρώ για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράστηκαν από Ευρωπαίους προμηθευτές και 10 δισ. ευρώ που αφορούσαν δραστηριότητες ναυπήγησης πλοίων σχετικές με την κρουαζιέρα.

Πέρα από το βιομηχανικό της αποτύπωμα, η δραστηριότητα της κρουαζιέρας διοχετεύει έσοδα απευθείας στους προορισμούς όπου δραστηριοποιούνται τα πλοία, ενισχύοντας ένα ευρύ φάσμα παράκτιων, νησιωτικών και περιφερειακών οικονομιών.

Ο Νίκος Μερτζανίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής της CLIA για την Ευρώπη, δήλωσε: «Η κρουαζιέρα αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του παγκόσμιου τουρισμού, προσφέροντας παράλληλα ουσιαστικά οικονομικά οφέλη σε προορισμούς και τοπικές κοινωνίες. Καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι ο αντίκτυπος της κρουαζιέρας κατανέμεται γεωγραφικά. Η δραστηριότητα κρουαζιέρας διοχετεύει έσοδα απευθείας στους προορισμούς όπου δραστηριοποιούνται τα πλοία, δημιουργώντας απτά οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Ιδίως για νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, η κρουαζιέρα μπορεί να αποτελέσει μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη πηγή εισοδήματος. Επιπλέον, οι κρουαζιέρες προωθούν και στηρίζουν περιφερειακούς προορισμούς, ταξίδια εκτός υψηλής περιόδου και υπεύθυνο τουρισμό».

Η συνολική οικονομική συνεισφορά αυξήθηκε κατά σχεδόν 16% σε σύγκριση με το 2023, αντανακλώντας τη διατηρούμενη ζήτηση για ταξίδια κρουαζιέρας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

