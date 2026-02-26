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Στον ανακριτή το πόρισμα ΕΜΠ για τη Βιολάντα: Σημαντικές κακοτεχνίες προκάλεσαν τη διαρροή προπανίου
Ειδήσεις
13:55 - 26 Φεβ 2026

Στον ανακριτή το πόρισμα ΕΜΠ για τη Βιολάντα: Σημαντικές κακοτεχνίες προκάλεσαν τη διαρροή προπανίου

Reporter.gr Newsroom
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Στον ανακριτή Τρικάλων παραδόθηκε σήμερα 26/2 το πόρισμα της τεχνικής έρευνας που διενήργησε το Τμήμα Μεταλλειολόγων του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σχετικά με τον διαβρωμένο σωλήνα που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα.

Το πόρισμα είχε παραδοθεί χθες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία το διαβίβασε σήμερα στον ανακριτή στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργατριές.

Η τεχνική έρευνα του ΕΜΠ επιβεβαιώνει ότι η φθορά στον σωλήνα μεταφοράς προπανίου δεν οφείλεται σε ακατάλληλα υλικά, αλλά σε λάθη και παραλήψεις κατά την εγκατάσταση. Ο χαλύβδινος σωλήνας ήταν μεταλλουργικά κατάλληλος, ωστόσο παρουσιάζονταν σημαντικές αποκλίσεις από τους κανονισμούς. Συγκεκριμένα:

  • Ο σωλήνας δεν είχε εξωτερική αντιδιαβρωτική επικάλυψη.
  • Παρατηρήθηκε έλλειψη συστήματος καθοδικής προστασίας.
  • Οι σωλήνες δεν ήταν εγκιβωτισμένοι σε στρώση καθαρής άμμου στο έδαφος, ώστε να παραμένουν σταθεροί και να μην επηρεάζονται από το βάρος στην επιφάνεια.
  • Η άμεση επαφή του σωλήνα με το χώμα προκάλεσε ηλεκτροχημική διάβρωση και δημιουργία οπών, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο. Το πόρισμα καταλήγει ότι υπήρξε ανεπαρκής αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός και μη συμμόρφωση με τα τεχνικά πρότυπα για υπόγειους αγωγούς μεταφοράς αερίων καυσίμων.

Παράλληλα, αναφέρονται και άλλες σοβαρές κακοτεχνίες, οι οποίες δεν συμμετείχαν στη διαρροή και την έκρηξη, αλλά ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο παρόμοιες εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, οι μεταλλικές βιδωτές συνδέσεις των σωλήνων δημιουργούσαν κενά, ενώ το σωστό θα ήταν να χρησιμοποιούνται συγκολλητές ενώσεις για αποφυγή διαρροών.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 13:56
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