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Πέντε χρόνια από τη δολοφονία Καραϊβάζ, οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ελεύθεροι
Ειδήσεις
08:54 - 09 Απρ 2026

Πέντε χρόνια από τη δολοφονία Καραϊβάζ, οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ελεύθεροι

Reporter.gr Newsroom
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Συμπληρώνονται σήμερα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ και οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. 

Μετά την απαλλαγή των κατηγορουμένων για τη δολοφονία, λόγω αμφιβολιών, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στην έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που συγκλόνισε την ελληνική κοινή γνώμη, επισημαίνει η ΕΣΗΕΑ.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών αναφέρει ακόμα πως:

«Τόσο η ΕΣΗΕΑ όσο και η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ και ΔΟΔ) δεν πρόκειται να σταματήσουμε να απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Όσο παραμένει ανεξιχνίαστη η δολοφονία Καραϊβάζ, θα αποτελεί αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί για μία ακόμα φορά την Πολιτεία να συνεχίσει τις έρευνες, όπως έχει υποχρέωση, έως ότου οι ένοχοι –φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί– οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

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