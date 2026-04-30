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Ξεκίνησε η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την αντιπυρική περίοδο 2026
Ειδήσεις
21:55 - 30 Απρ 2026

Ξεκίνησε η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την αντιπυρική περίοδο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Η έκδοση του Χάρτη πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, αφορά την πρόβλεψη για την επόμενη ημέρα και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκινά αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Ο Χάρτης αποτελεί βασικό εργαλείο στον συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οργάνωσης, του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βάση τα όσα ορίζει το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών “ΙΟΛΑΟΣ 2” (5η έκδοση)».

Μέσω του Χάρτη, οι φορείς ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με τις περιοχές όπου για το επόμενο 24ωρο προβλέπεται αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αντίστοιχης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα και από κοινού τυχόν συμβάντα.

Συνολικά, περιλαμβάνει πέντε επίπεδα κινδύνου, τα οποία συνεπάγονται αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Τα επίπεδα κινδύνου είναι:

Κατηγορία 1 (Πράσινο): Χαμηλός κίνδυνος

Κατηγορία 2 (Μπλε): Μέτριος κίνδυνος

Κατηγορία 3 (Κίτρινο): Υψηλός κίνδυνος

Κατηγορία 4 (Πορτοκαλί): Πολύ υψηλός κίνδυνος

Κατηγορία 5 (Κόκκινο): Κατάσταση συναγερμού.

Παράλληλα, ο Χάρτης λειτουργεί ως σημαντικό μέσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενισχύοντας την πρόληψη μέσω της αποφυγής ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την αντιπυρική περίοδο 2026 περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι πέραν της αποστολής του σε όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς αναρτάται καθημερινά στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στον ιστότοπο του Υπουργείου βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες χρήσιμες οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές.

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