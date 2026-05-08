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Θεσσαλονίκη: Ένοπλος εισέβαλε σε καφέ αναζητώντας την πρώην σύντροφό του
Ειδήσεις
20:20 - 08 Μάι 2026

Θεσσαλονίκη: Ένοπλος εισέβαλε σε καφέ αναζητώντας την πρώην σύντροφό του

Reporter.gr Newsroom
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Σκηνές έντασης σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρας εισήλθε οπλισμένος σε χώρο εστίασης, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και θαμώνες.

Το συμβάν έγινε περίπου στις 05:00 σε καφέ στην οδό Άνω Τζουμαγιάς στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής και πρόσφατα αποφυλακισμένος, μπήκε αναζητώντας την πρώην σύντροφό του, 34 ετών και επίσης αλβανικής υπηκοότητας, η οποία εργάζεται εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δεν βρισκόταν στο κατάστημα εκείνη την ώρα.

Ο άνδρας φέρεται να εκνευρίστηκε και να ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με την ιδιοκτήτρια και το προσωπικό. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία, φέρεται να προχώρησε σε απειλές, ρίχνοντας μία σφαίρα στο πάτωμα πριν απομακρυνθεί.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου μισή ώρα μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν το όχημά του στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Παρά το σήμα για έλεγχο, δεν σταμάτησε και ακολούθησε καταδίωξη, η οποία έληξε όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο.

Κατά τη σύλληψή του προέβαλε αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και χρηματικό ποσό 878 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενδοοικογενειακή απειλή και βία κατά υπαλλήλων, και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή για απολογία.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 20:31
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