ΕΛ.ΑΣ.: Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86000 χρήστες

Σημαντικό κύκλωμα παράνομης διάθεσης συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολυετή έρευνα, προχωρώντας στη σύλληψη επτά ατόμων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ανέρχεται τουλάχιστον σε 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία που υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι υπηρεσιών τηλεόρασης και streaming εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο εντόπισε και εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου.

Η έρευνα εντάχθηκε στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δράσεων για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας οπτικοακουστικού περιεχομένου και πραγματοποιήθηκε έπειτα από μακρόχρονη, συστηματική και εξειδικευμένη αστυνομική διερεύνηση.

Οι συλλήψεις και η δικογραφία

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας και της Σάμου, συνελήφθησαν επτά άτομα ηλικίας από 31 έως 73 ετών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον πέντε πρόσωπα που φέρονται ως μέλη της οργάνωσης, καθώς και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που αποδίδονται, κατά περίπτωση, αφορούν συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των συνδρομητικών υπηρεσιών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει ένα εκτεταμένο και τεχνολογικά προηγμένο δίκτυο παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω IPTV.

Τα μέλη της αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσφερόταν νόμιμα από τηλεοπτικές πλατφόρμες και υπηρεσίες streaming. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, λογισμικό και συστήματα αποκωδικοποίησης, συγκέντρωναν το περιεχόμενο και το αναμετέδιδαν μέσω διαδικτύου στους πελάτες τους.

Με τον τρόπο αυτό παρείχαν πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές παραγωγές, τηλεοπτικές σειρές και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, έναντι σημαντικά χαμηλότερου κόστους σε σύγκριση με τις νόμιμες συνδρομές.

Υποδομή σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τη διατήρηση της δραστηριότητάς τους, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει ευρύ δίκτυο διακομιστών εγκατεστημένων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσους διακομιστές, υπηρεσίες VPN, μηχανισμούς απόκρυψης της πραγματικής θέσης των συστημάτων τους, καθώς και συνεχή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, με σκοπό να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους και να παρακάμπτουν μέτρα αποκλεισμού που εφαρμόζονταν από τις αρμόδιες αρχές και τους νόμιμους παρόχους.

Η οργάνωση διέθετε επίσης κεντρικό σύστημα διαχείρισης πελατών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η εγγραφή νέων χρηστών, η ενεργοποίηση και ανανέωση συνδρομών, η διαχείριση λογαριασμών και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διακριτοί ρόλοι και οργανωμένη δομή

Η δομή του κυκλώματος παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Τα μέλη του είχαν αναλάβει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως η τεχνική διαχείριση της υποδομής, η ενημέρωση και τροφοδότηση του περιεχομένου, η διαχείριση πελατών και η παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Οι χρήστες αποκτούσαν πρόσβαση στις υπηρεσίες είτε μέσω ειδικά παραμετροποιημένων συσκευών αποκωδικοποίησης που προμήθευε η οργάνωση είτε μέσω εγκατάστασης ειδικών εφαρμογών σε έξυπνες τηλεοράσεις και άλλες συμβατές συσκευές.

Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών παρέχονταν ειδικοί σύνδεσμοι, οδηγίες εγκατάστασης και, σε αρκετές περιπτώσεις, τεχνική βοήθεια για τη ρύθμιση του εξοπλισμού.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι η οργάνωση εξυπηρετούσε πελάτες σε πολλές χώρες, γεγονός που αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα της δραστηριότητάς της.

Για τη διατήρηση της επιχειρησιακής της λειτουργίας και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών, είχαν επενδυθεί περισσότερα από 280.000 ευρώ σε τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές.

Μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων

Παράλληλα με την παράνομη διάθεση των υπηρεσιών, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει μηχανισμό διαχείρισης και απόκρυψης των οικονομικών της εσόδων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της οικονομικής έρευνας, χρησιμοποιούνταν πολλαπλοί τραπεζικοί λογαριασμοί και μέσα πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τα χρήματα μεταφέρονταν μέσω διαδοχικών συναλλαγών σε διαφορετικές χώρες.

Επιπλέον, αξιοποιούνταν ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, ψηφιακά πορτοφόλια, προπληρωμένα μέσα συναλλαγών και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι μεταφοράς κεφαλαίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνδρομητές κατέβαλλαν το αντίτιμο απευθείας σε μετρητά.

Μέρος των εσόδων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες, ταξίδια, πολυτελή διαβίωση, καθώς και για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, με στόχο την ενσωμάτωση των παράνομων κερδών στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν:

Εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού IPTV box, μέσω του οποίου παρεχόταν παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικά κανάλια και ψηφιακό περιεχόμενο.

Δορυφορικές συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη αναμετάδοση τηλεοπτικών καναλιών μέσω διαδικτύου.

Φορητοί υπολογιστές και κινητές συσκευές με εγκατεστημένα συστήματα διαχείρισης της υπηρεσίας.

Στοιχεία που αφορούσαν την αγορά και συντήρηση διακομιστών σε ξένους παρόχους υπηρεσιών.

Δεδομένα διαχείρισης πολλαπλών ονομάτων τομέων που χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή διαδικασιών αποκλεισμού.

Μεγάλος αριθμός νέων συσκευών και τεχνολογικού εξοπλισμού που προορίζονταν για διάθεση σε πελάτες, όπως IPTV Box, Android TV Box, δορυφορικοί δέκτες, ασύρματες κεραίες, τηλεχειριστήρια, καλώδια, μετατροπείς σήματος και άλλος σχετικός εξοπλισμός.

Πελατολόγια, σημειώσεις και αρχεία διαχείρισης.

Χρηματικό ποσό άνω των 18.885 ευρώ.

Τέσσερα οχήματα και ένα δίκυκλο, τα οποία εξετάζονται ως μέσα διευκόλυνσης της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 25,5 γραμμαρίων.

Ζυγαριά ακριβείας.

Περισσότεροι από 86.000 χρήστες

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στη βάση δεδομένων που εντοπίστηκε καταγράφονταν περισσότεροι από 86.000 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα συνολικά παράνομα κέρδη της οργάνωσης ανέρχονται τουλάχιστον σε 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οικονομική ζημία που προκλήθηκε στους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο εποπτεύων εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξέδωσε επτά διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευσης διάθεσης ακινήτων που ανήκουν στους συλληφθέντες.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν για περαιτέρω ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στους τελικούς χρήστες που έκαναν χρήση των παράνομων υπηρεσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και τυχόν πρόσθετες εμπλοκές προσώπων.

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