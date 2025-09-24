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Alpha Bank - ΕΛΤΑ: Συνάντηση του Προέδρου των εργαζομένων στην Τράπεζα με τον CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων
Επιχειρήσεις
18:00 - 24 Σεπ 2025

Alpha Bank - ΕΛΤΑ: Συνάντηση του Προέδρου των εργαζομένων στην Τράπεζα με τον CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Reporter.gr Newsroom
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Η έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας της Alpha Bank και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αποτελεί κομβικό σημείο τόσο για την Τράπεζα, που αναδιαμορφώνει τον χάρτη των τραπεζικών υπηρεσιών, όσο και για τα ΕΛΤΑ, τα οποία επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους, προσφέροντας πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές λύσεις σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, την Παρασκευή 12/9/2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου Τάσου Γκιάτη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση, με βασικό ζητούμενο την επιτυχία του εγχειρήματος προς όφελος και των δύο πλευρών.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας αναφέρθηκε με σαφήνεια στα θετικά σημεία αυτής της συνεργασίας, τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όσο και για τους δύο οργανισμούς. Τόνισε ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων και ανέπτυξε τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού,
  • την ενίσχυση της κυρίαρχης ταχυδρομικής υπηρεσίας,
  • την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με αφετηρία τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος Γκιάτης, εξέφρασε τη θέση του για τη θετική συμβολή των εργαζομένων των δύο οργανισμών στην επιτυχία του εγχειρήματος. Όπως τόνισε, η θέση του Συλλόγου είναι ότι:

  • δεν πρέπει να επηρεαστούν οι παραδοσιακές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ,
  • πρέπει να υπάρξει τεχνολογική αναβάθμιση,
  • να δοθεί έμφαση στην ουσιαστική επικοινωνία της σπουδαιότητας της συνεργασίας στους εργαζόμενους,
  • να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση,
  • και να δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους που θα κληθούν να υλοποιήσουν το σχέδιο.

Η συμφωνία αυτή, όπως υπογραμμίστηκε, πρέπει να πετύχει. Οι τεχνολογικές και λειτουργικές προκλήσεις είναι μεγάλες, ωστόσο οι εργαζόμενοι των δύο οργανισμών έχουν αποδείξει ότι μπορούν να υλοποιήσουν με επιτυχία και θετικό αποτέλεσμα κάθε στόχο που τους έχει ανατεθεί. Η επιτυχία αυτή θα λειτουργήσει, τελικά, προς όφελος και των επαγγελματικών μας συμφερόντων.

Τέλος, ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Τάσος Γκιάτης, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις επαφές των δύο πλευρών, με αποκλειστικό στόχο την επιτυχία του εγχειρήματος.

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