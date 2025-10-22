Αριστοτέλης Μυστακίδης: Ο Έλληνας δισεκατομμυριούχος που αλλάζει σελίδα στον ΠΑΟΚ

Η είδηση της εμπλοκής του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έφερε ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο αθόρυβους αλλά και πιο ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες της διεθνούς αγοράς εμπορευμάτων.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης γεννήθηκε στη Ρώμη στις 24 Απριλίου 1962, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και βρετανική, και σπούδασε στο London School of Economics (LSE), όπου απέκτησε ισχυρό υπόβαθρο στα οικονομικά και τις διεθνείς αγορές.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε στη Cargill, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας πρώτων υλών στον κόσμο. Το 1993 μετακινήθηκε στην Marc Rich & Co, που αργότερα μετεξελίχθηκε στη σημερινή Glencore, τον πολυεθνικό κολοσσό που κυριαρχεί στην εμπορία μεταλλευμάτων και ενέργειας.

Εκεί, ο Μυστακίδης ανέλαβε ηγετικό ρόλο στον τομέα των έγχρωμων μετάλλων, ειδικά του χαλκού και του ψευδαργύρου, οδηγώντας τον όμιλο σε πρωταγωνιστική θέση στις διεθνείς αγορές.

Η αυτοκρατορία των μετάλλων και η αποχώρηση από τη Glencore

Για πάνω από δύο δεκαετίες, ο Μυστακίδης υπήρξε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του ιδρυτή της Glencore, Ιβάν Γκλάσενμπεργκ. Το 2011, όταν η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο Έλληνας επιχειρηματίας έγινε μέτοχος και εκτελεστικός διευθυντής, αποκτώντας τεράστια επιρροή και πλούτο.

Σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία ξεπέρασε τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους Έλληνες παγκοσμίως.

Το 2018 αποχώρησε από τη διοίκηση της Glencore, διατηρώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο μετοχών και παραμένοντας ενεργός σε επενδυτικές δραστηριότητες μέσω ιδιωτικών εταιρειών που εδρεύουν στο Λονδίνο και την Ελβετία.

Επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Παρά το ότι ζει μεταξύ Λονδίνου και Γενεύης, ο Μυστακίδης δεν έκρυψε ποτέ τη σχέση του με την Ελλάδα — και ειδικά με τη Θεσσαλονίκη.

Ακίνητα: Έχει επενδύσει σε εμπορικά και τουριστικά ακίνητα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, ενώ φέρεται να έχει στην κατοχή του και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στο Λονδίνο.

Ναυτιλία: Μέσω συμμετοχών σε ναυτιλιακές εταιρείες, δραστηριοποιείται στη μεταφορά πρώτων υλών, αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία του από τη Glencore.

Τραπεζικός τομέας: Το 2020 απέκτησε περίπου 5% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, δείχνοντας ενδιαφέρον για τη στήριξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ενέργεια και πρώτες ύλες: Παραμένει σύμβουλος και επενδυτής σε έργα που σχετίζονται με τον χαλκό, τον ψευδάργυρο και τις σπάνιες γαίες — κρίσιμες πρώτες ύλες για την πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ο δεσμός με τον ΠΑΟΚ και τα σχέδια για τη «Νέα Τούμπα»

Πέρα από τις επιχειρήσεις, ο Μυστακίδης είναι ισόβιος φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Οι σχέσεις του με τη Θεσσαλονίκη παραμένουν ισχυρές και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν επαφές με τον Α.Σ. ΠΑΟΚ εδώ και μήνες.

Τον Ιούνιο του 2025 ανακοινώθηκε ότι θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρήκε αντίθετο τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ "τρέχει" το θέμα του γηπέδου.

Έτσι ο Μυστακίδης τον Σεπτέμβριο του 2025, κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου διοίκησης, την ενίσχυση των ακαδημιών και την επιστροφή της ομάδας στην ευρωπαϊκή ελίτ του μπάσκετ.

Χαμηλό προφίλ, ισχυρές κινήσεις

Σε αντίθεση με άλλους επιχειρηματίες του μεγέθους του, ο Μυστακίδης αποφεύγει τη δημοσιότητα. Δεν διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σπάνια παραχωρεί συνεντεύξεις. Στους κύκλους των διεθνών αγορών, ωστόσο, είναι γνωστός για την οξυδέρκειά του, την οργανωτική του προσέγγιση και την ικανότητά του να προβλέπει γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Η εμπλοκή του με τον ΠΑΟΚ, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τον σύλλογο και —όπως σχολιάζουν οικονομικοί αναλυτές— ίσως και για το επιχειρηματικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης συνολικά.