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Κερδίστε έως 6% σε Go For More πόντους και απολαύστε φθινοπωρινές αποδράσεις με καύσιμα κίνησης ελίν!
Επιχειρήσεις
15:57 - 23 Οκτ 2025

Κερδίστε έως 6% σε Go For More πόντους και απολαύστε φθινοπωρινές αποδράσεις με καύσιμα κίνησης ελίν!

Reporter.gr Newsroom
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Η αργία της 28ης Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για τις πρώτες φθινοπωρινές εξορμήσεις, και η ελίν είναι – όπως πάντα – δίπλα σας σε κάθε μικρή ή μεγάλη διαδρομή, με καύσιμα υψηλής ποιότητας και μοναδικά προνόμια επιβράβευσης.

Από την Παρασκευή 24 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, επισκεφθείτε τα, συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα Go For More, πρατήρια ελίν, πραγματοποιήστε τις αγορές σας με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κερδίστε επιπλέον Go For More πόντους στα καύσιμα κίνησης ελίν:

  • 6% της αξίας της συναλλαγής με χρήση πιστωτικής κάρτας
  • 3% της αξίας της συναλλαγής με χρήση χρεωστικής κάρτας

Επιλέγοντας τα καύσιμα κίνησης ελίν, απολαμβάνετε διπλό όφελος:

την εγγυημένη ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία που συνοδεύει κάθε προϊόν και υπηρεσία της εταιρείας, και την επιβράβευση σε Go For More πόντους.

Με σταθερή προτεραιότητα τον καταναλωτή και την ποιότητα, η ελίν φροντίζει ώστε κάθε διαδρομή να προσφέρει προστιθέμενη αξία και σιγουριά.

Γιατί ελίν = ποιότητα!

Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 24 έως και 28 Οκτωβρίου, για συναλλαγές από 30€ έως 200€.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, εδώ.

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